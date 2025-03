Eurovision 2025 : date, lieu, chanson de Louane, suivi des pronostics et des favoris... Tout savoir sur le concours

L'Eurovision 2025 aura lieu au mois de mai, à Bâle, en Suisse. Louane a été désignée candidate de la France et est régulièrement citée parmi les favoris des bookmakers...

L'Eurovision 2025 arrive avec le printemps, comme chaque année, au mois de mai. Et le grand concours européen de la chanson est bel et bien sur les rails depuis déjà quelques mois. La billetterie pour le grand show qui aura lieu à Bâle, en Suisse, a été ouverte mercredi 29 janvier sur le site officiel, avec plus de 40 000 billets vendus en 10 minutes. Et le calendrier est connu.

Après une interminable série de sélections dans les pays participants de février à avril, la 69e édition du concours a été programmée les 13 et 15 mai pour les deux demi-finales et le 17 mai 2025 pour la grande finale. L'Eurovision 2025 aura lieu à la Halle Saint-Jacques de Bâle, à la suite de la victoire du Suisse Nemo lors de l'édition 2024 avec sa chanson "The Code".

C'est la chanteuse Louane qui a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision et, on l'espère, remporter la première place. "Louane portera les espoirs de tout un pays lors de la grande finale de l’Eurovision 2025", a déclaré la délégation fin janvier. "Je suis très honorée de représenter la France à l'Eurovision 2025, pour la France, pour moi et pour maman. J'ai hâte d'y être", a abondé la chanteuse dans le communiqué de presse de France TV, diffusé au même moment, avec un indice caché sur la chanson sélectionnée. Sur son compte Instagram, l'interprète a en effet publié une vidéo touchante d'elle et sa maman, décédée d'un cancer en 2014. "Je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves", pouvait-on entendre dans la vidéo.

Avec ses 2 milliards de streams, son César pour "La famille Bélier" en 2014, ses tournées à guichets fermés dans les plus grandes salles d'Europe, ses distinctions prestigieuses (NRJ Music Awards, Les Victoires de la musique) et un cinquième album solo sorti fin 2024, France Télévisions mise une fois encore, après Slimane, sur une figure confirmée et populaire pour l'Eurovision. La chanteuse de 28 ans, désormais valeur sûre de la scène musicale française, va définitivement changer de dimension.

Car Louane cache de multiples talents qui seront sans doute le petit plus qui manque à la France à l'Eurovision. Multi-instrumentiste talentueuse, elle s'est récemment illustrée dans un spectacle solo, "Le Club des sentiments", où elle officiait en tant que chanteuse, DJ, pianiste et guitariste. Sa future chanson pour l'Eurovision, après un dernier opus électro-pop très inspiré, a été particulièrement attendue par les fans.

La chanson de Louane pour l'Eurovision 2025 s'intitule "Maman". Elle a été dévoilée lors d'un grand show, devant 80 000 personnes et des millions de téléspectateurs à la mi-temps du match France-Ecosse, au Stade de France, le 15 mars. La chanson n'a pas été écrite initialement pour l'Eurovision. Elle devait figurer dans le dernier album de la chanteuse, sorti en octobre 2024. Mais le morceau était arrivé "comme un cheveu sur la soupe alors que j'avais terminé quasiment d'écrire l'album", a confié Louane lors d'une conférence de presse quelques minutes après sa performance.

Lorsque Louane a été sollicitée par les équipes de France Télévisions pour participer à l'Eurovision, elle leur a finalement proposé cette ballade, avec une mise en scène sombre avant un final éclatant. "Je ne me suis jamais dit que c'était une chanson destinée à l'Eurovision", a indiqué l'artiste de 28 ans. "En revanche, par rapport à mon histoire, ce que j'ai vécu et à mes rêves et à ceux de ma maman, je n'en voyais pas une autre."

"C'est le seul message que j'ai envie de laisser à ma mère"

Louane assume ce titre très intimiste, évoquant son amour pour sa mère. "Je sais qu'aller à l'Eurovision avec une chanson de la sorte est un contre-pied, car on pense plutôt à la fête. [...] 'Maman' n'est pas un up tempo hyperpop que j'aurais pu proposer, comme je le fais aussi sur scène. Mais au final, si je suis honnête à 100 %, les ballades, c'est ce que je préfère. [...] Est-ce que c'est la bonne ? Seul le temps nous le dira. Mais pour mon histoire, pour ma maman, c'est évidemment la bonne", a-t-elle développé.

"Maman" est aussi relié à un précédent morceau de Louane, sorti en 2015 sur son premier album Chambre 12… et lui aussi intitulé "Maman". "Ce sont deux chansons complètement différentes", assure la candidate. "'Maman', que je viens d'interpréter, est une suite de la première mais surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, elle représente qui je suis vraiment aujourd'hui. Et c'est le seul message que j'ai envie de laisser à ma mère."

La stratégie du contre-pied, d'autant plus visible après la victoire très colorée et sucrée de Nemo l'année dernière, est risquée. "Voilà" de Barbara Pravi, "Mercy" de Madame Monsieur, mais aussi "Mon amour" de Slimane l'année dernière jouaient sur la même corde, avec une certaine réussite, mais aussi une forme de plafond de verre qui semble avoir laissé la victoire s'échapper.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l'Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c'est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre "Dors, mon amour". Deux ans plus tard, en 1960, l'artiste Jacqueline Boyer fait l'unanimité avec la chanson "Tom Pillibi".

En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau "Un premier amour". Puis, en 1969, Frida Boccara remporte le concours de l'Eurovision avec le titre "Un jour, un enfant". Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant "L'oiseau et l'enfant", titre devenu culte au fil du temps pour le public.

Avec Louane, la France affiche de nouveau ses ambitions de décrocher une victoire qui lui échappe depuis 47 ans et le sacre de Marie Myriam. Elle espère a minima rééditer voire dépasser les belles performances de Barbara Pravi (2e en 2021) et de Slimane (4e en 2024). Et l'affaire semble bien partie puisque Louane est régulièrement citée parmi les favoris des bookmakers dans les pronostics de l'Eurovision. Un statut qui n'a pas vraiment bougé après la révélation de sa chanson. Découvrez le classement compilé par le site spécialisé Eurovision World et mis à jour en temps réel.

Après la victoire du Suisse Nemo l'année passée, c'est en Suisse, à Bâle, que va se dérouler la phase finale de l'Eurovision. C'est la Halle Saint-Jacques (St. Jakobshalle en allemand) qui a été choisie pour accueillir le grand show. Pour rappel, les deux demi-finales de cette 69e édition du concours ont été programmées les 13 et 15 mai. La finale de l'Eurovision a pour sa part été fixée le samedi 17 mai 2025. Une diffusion en prime-time est prévue comme chaque année sur France 2.