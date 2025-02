Le club des invincibles : pourquoi Nagui à repris la place d'Olivier Minne à la présentation du jeu de France 2 ?

Près de 4 ans après avoir cédé sa place à Olivier Minne, Nagui fait son grand retour à la présentation du Club des Invincibles ce samedi sur France 2.

FRANCE 2 | Samedi 8 février 2025 à 21h05

Après le Quiz des champions la semaine dernière, Le club des Invincibles, célèbre jeu télévisé de France 2 qui oppose les plus grands champions des jeux TV à une équipe de personnalités, est de retour pour un nouveau numéro événement, ce samedi 8 février à 21h10. Les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver quatre figures emblématiques des jeux télévisés français : Bruno, deuxième plus grand champion des 12 coups de midi avec 252 participations, Marie-Christine, plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place et ses 213 victoires, Sandrine, quatrième meilleure candidate de l'histoire du jeu de France 2 et Romain, 21e plus grand maître de midi de TF1.

Comme dans les éditions précédentes, ces "Invincibles" devront unir leurs forces et leurs connaissances encyclopédiques pour tenter de battre un "Club des Invités" composé de dix célébrités, qui joueront au profit d'associations caritatives. Parmi les personnalités qui se frotteront aux champions cette année, on retrouvera notamment l'humoriste Cartman, l'ex-Miss France Camille Cerf, les animateurs Michel Cymes et Marina Carrère d'Encausse, l'acteur Thierry Lhermitte ou encore Sylvie Tellier, l'ancienne directrice générale de la société Miss France.

Problème d'agenda (et peut être d'audiences)

Le club des invités espère ainsi récolter jusqu'à 50 000 euros au profit de la Fondation pour la Recherche médicale et de la Fondation Recherche Alzheimer. Un défi de taille face à la redoutable équipe des Invincibles, qui a toujours su résister aux assauts des différentes équipes de célébrités lors des précédentes éditions.

Mais la principale nouveauté de cette édition 2025 réside dans un changement inattendu à l'animation. En effet, alors qu'Olivier Minne, présentateur historique du jeu Fort Boyard, officiait aux commandes du Club des Invincibles depuis 2022, c'est finalement Nagui qui sera chargé de l'animation ce samedi soir. Un retour aux sources pour l'animateur vedette de France 2, qui avait déjà présenté la toute première de ce jeu en juin 2021, avant de céder sa place.

Pas de bisbille en vue. Selon les informations de Puremédias, c'est un problème d'emploi du temps qui a empêché Olivier Minne d'être présent pour ce nouveau numéro. Nagui, qui est par ailleurs le producteur de l'émission via sa société de production Banijay, a donc tout naturellement repris le flambeau à l'animation. Une bonne nouvelle pour les fans de l'animateur, qui pourront (encore) le voir à la tête de ce programme phare de la Deux en plus de ses émissions quotidiennes N'oubliez pas les paroles et du reste.

Lors de la dernière édition diffusée en avril 2024, le Club des Invincibles avait réuni un faible 1,81 million de téléspectateurs, soit 10,9% du public. La présence de Nagui aux manettes et le casting quatre étoiles concocté par France 2 pourraient aussi permettre à la chaîne de rebooster le programme ce samedi soir, en face de The Voice sur TF1 qui avait réuni la semaine dernière plus de 4 millions de curieux pour son lancement contre 2,3 millions pour le Quiz des champion.