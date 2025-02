A quel prix ? Une idée de génie pour votre porte-monnaie sur M6, mais les chroniqueurs sont-ils vraiment experts ?

M6 lance une nouvelle émission prometteuse intitulée "À quel prix ?". Un talk-show ambitieux qui entend redonner du pouvoir d'achat aux Français.

Le très populaire Julien Courbet, déjà aux commandes de plusieurs émissions à succès sur M6 comme Capital ou encore Arnaques !, revient dès lundi avec un nouveau programme inédit baptisé À quel prix ?. Diffusé en prime-time à 21h10, ce talk-show axé sur le pouvoir d'achat et les économies du quotidien entend bien faire souffler un vent de fraîcheur sur la chaîne.

Le principe d'À quel prix ? Épaulé par une équipe d'experts et de chroniqueurs chevronnés, Julien Courbet passera au crible des objets de consommation courante ainsi que des situations du quotidien, avec un seul objectif : dénicher les meilleures astuces pour faire des économies et augmenter le pouvoir d'achat des téléspectateurs. Analyses comparatives, décryptages, tests en conditions réelles... Rien ne sera laissé au hasard pour passer les produits et services à la loupe.

L'idée de génie de l'émission À quel prix ?, c'est une cagnotte numérique affichée sur le plateau qui comptabilisera en direct les économies réalisables grâce aux conseils des experts. Un défi ludique qui devrait permettre au programme de tirer son épingle du jeu dans un paysage TV de plus en plus concurrentiel. Car l'enjeu est bien là pour M6 : réussir à imposer durablement ce nouveau rendez-vous, qui pour l'instant est programmé de façon "événementielle".

Qui sont les experts de l'émission À quel prix ?

Pour mener à bien cette ambitieuse mission, Julien Courbet s'est entouré d'une équipe de choc. À commencer par la pétillante Elodie Gossuin, ex-Miss France reconvertie avec brio à la télévision. Son expertise en matière de pouvoir d'achat pourrait en revanche susciter le doute. L'ancienne reine de beauté est présente en tant que mère de quatre enfants. Selon M6, elle apportera son expérience et son regard avisé sur les bons plans pour faire des économies en famille... Faut voir.

À quel prix ? a heureusement recruté de vrais experts. En tout cas sur le papier. L'agent immobilier Sandra Viricel, déjà présente dans Recherche appartement ou maison sur M6, mettra par exemple ses talents de négociatrice au service de l'émission. Réputée pour son sens du contact et son bagou, elle livrera ses techniques imparables pour obtenir les meilleurs prix.

Egalement de la partie, le spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvers, journaliste économique aguerri, ancien rédacteur en chef de publications sur la grande distribution, auteur d'ouvrages sur le pouvoir d'achat et aujourd'hui à la tête d'un blog d'analyse, traquera les bonnes affaires en magasin. Il accompagnera notamment des familles en mission "courses économiques", avec l'objectif d'identifier les postes sur lesquels rogner sans sacrifier la qualité.

Journalistes connus et vrais experts

Côté finances personnelles, c'est le journaliste Martial You (BFM Business, services économie d'Europe 1, RTL et chroniqueur chez Capital) qui officiera, avec une rubrique consacrée à l'analyse des abonnements (mobile, internet...) et aux moyens de les optimiser. "Osez renégocier, il y a toujours moyen de grappiller quelques euros", conseille cet expert très écouté.

Un "mini-laboratoire" de l'émission sera tenu par Pierre Herbulot, journaliste-bricoleur qui démonte et décortique les objets du quotidien pour mieux comprendre les écarts de prix et pointer du doigt les fausses bonnes affaires. Machine à café, grille-pain, aspirateur... Tous les appareils y passeront !

Le benjamin de l'équipe n'est autre que Romain Lanery, 23 ans seulement mais qui compte déjà plus d'un million d'abonnés à sa chaîne YouTube spécialisée dans les nouvelles technologies. Geek averti et fin connaisseur des applications mobiles, il livrera ses trouvailles les plus rentables, comme ces applis qui rémunèrent vos pas !

Enfin, la journaliste Sophie Aurenche, journaliste chevronnée de RTL elle aussi, mènera l'enquête sur des exemples concrets de gaspillage d'argent public, en remontant notamment la piste d'un pont au coût exorbitant dans un village de Dordogne. De quoi apporter un éclairage pédagogique, mais aussi quelques bonnes occasions de râler contre un Etat toujours trop dépensier.