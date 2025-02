Danse avec les stars : ils ont bien négocié leurs salaires, combien touchent les stars pour leur participation ?

"Danse avec les stars" fait son grand retour sur TF1 pour une 14e saison. Avec des cachets rarement atteints pour les célébrités qui vont se déhancher sur le parquet...

Ils vont suer et souffrir pour le show, mais ça en vaut certainement la peine ! L'émission phare de TF1 Danse avec les stars est de retour à compter de ce vendredi 7 février 2025, avec un casting cinq étoiles. Et on le sait depuis 2011 : les candidats invités sur la piste de danse chaque année par la première chaîne ne viennent pas seulement pour le plaisir du tango ou du cha-cha-cha, ni même pour le défi, comme on peut le lire à longueur d'articles depuis quelques jours. Les sommes que les stars vont toucher ont aussi de quoi motiver les plus hésitants.

Danse avec les stars 2025 serait d'ailleurs une des saisons les plus onéreuses pour TF1 côté cachets. Le budget global atteindrait 1,7 million d'euros au total selon le magazine Public, qui a publié en début d'année un article très détaillé sur le sujet. Il faut dire que pour sa 14e saison, DALS a mis les petits plats dans les grands. La production compte bien faire un carton avec une brochette de 12 célébrités issues du sport (Florent Manaudou, Frank Leboeuf, Adil Rami), de la musique (Julie Zenatti, Lenie Vacher, Jungeli), de la télé et même du cinéma (Charlotte de Turckheim, Sophie Davant, Eve Gilles, Claude Dartois, Nelson Montfort). Un savant mélange qui devrait faire grimper l'audimat en flèche comme lors de la saison précédente.

Ces stars ont en tout cas bien monnayé leur participation à ce programme exigeant et chronophage si on en croit Public. Et la production a dû mettre la main au portefeuille pour les faire valser. Selon le magazine people, les écarts de cachets seraient en revanche gigantesques entre chaque concurrent.

L'encart présent en couverture du numéro de janvier du magazine Public. © Capture Public

En bas de l'échelle, Claude Dartois, Mayanne ou Jungeli, ne toucheraient "que" 50 000 euros. Un montant tout de même sympathique si on le compare à un Smic annuel (aux alentours de 22 000 euros brut). Sur la marche suivante, quelques peoples un peu plus prestigieux grimpent à 60 000 euros voire 80 000 euros, comme Miss France 2024 Eve Gilles, l'ancienne de la Star Ac' Lénie Vacher, ou encore la chanteuse Julie Zenatti.

Dans la catégorie des vraies stars, Nelson Montfort et Charlotte de Turckheim atteindraient la barre symbolique des 100 000 euros, tandis que Sophie Davant empocherait un chèque de 120 000 euros. Mais ce ne sont pas encore les plus gros cachets, qui sont en réalité réservés aux sportifs de haut niveau. Les ex-footballeurs Franck Leboeuf et Adil Rami rafleraient ainsi la mise, avec respectivement 250 000 et 350 000 euros, écrit Public. Et le grand gagnant serait le nageur star Florent Manaudou, qui décrocherait le jackpot avec 400 000 euros pour sa participation au concours de danse. Un record égalant celui de Pamela Anderson en 2018.

Ces sommes faramineuses s'expliquent par la volonté de TF1 de faire de Danse avec les stars un événement incontournable et d'évacuer les critiques et les sarcasmes sur les "vedettes de seconde zone" invitées lors de quelques éditions par le passé. Quitte à casser sa tirelire.