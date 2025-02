Danse avec les stars : y a-t-il un problème Adil Rami ?

Les débuts d'Adil Rami dans "Danse avec les stars" ont été remarqués, mais de nombreux internautes outrés pointent son passé complexe avec les femmes.

Adil Rami est, avec Frank Leboeuf et Florent Manaudou, une des figures de la saison 2025 de Danse avec les stars, qui bat son plein sur TF1 depuis plusieurs semaines. L'ancien footballeur, ex-défenseur des Bleus et champion du monde de football en 2018, est même l'une des têtes de gondoles du programme de danse sur la Une, inondant l'écran de sa bonne humeur si communicative. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il n'a pas bénéficié d'un accueil des plus chaleureux. Depuis des semaines, plusieurs internautes s'indignent de sa présence et poursuivent avec acharnement leurs critiques de prime en prime.

Lors de l'annonce de son recrutement pour Danse avec les stars en décembre dernier, Adil Rami avait immédiatement déclenché de vives réactions. En cause : les commentaires jugés déplacés qu'il avait tenus à l'automne, au sujet du couple formé par le youtubeur Michou et Elsa Bois. La danseuse phare de DALS, qui avait rencontré le jeune streamer sur la piste en 2021, faisait en effet l'objet dès la mi-novembre d'un harcèlement en ligne très virulent, après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux de son compagnon.

Dans une brève séquence, on la voyait s'éloigner soudainement de son compagnon en train de parler à ses fans, un oeil en coin, visiblement pour répondre à un message sur son téléphone. Il n'en faudra pas plus pour que les internautes les plus malintentionnés y voient un scandale. Selon eux, c'était certain : Elsa Bois cachait déjà des choses à Michou !

Et il a fallu qu'Adil Rami s'en mêle en déclarant sur Instagram : "Elle met sa main, elle cache... Le fait que ça soit en live, peut-être qu'il a une bonne étoile pour que vous puissiez lui ouvrir les yeux [...]. Moi, je ne laisse pas passer ça". Des propos qui ont choqué de nombreux internautes, estimant que l'ex-footballeur avait "participé au cyberharcèlement d'Elsa".

"C'est écœurant de le faire participer !", "Je sens qu'il va y avoir une drôle d'ambiance cette année", pouvait-on déjà lire parmi les commentaires sur le casting de Danse avec les stars en fin d'année dernière. Une atmosphère qui ne s'arrangera pas après l'annonce de la rupture de Michou et Elsa Bois cette semaine, qui a démultiplié les polémiques, théories du complot et les rumeurs de relations entre la danseuse et son nouveau partenaire dans DALS, Florent Manaudou.

Deux ruptures houleuses et de lourdes accusations

Le casting d'Adil Rami par TF1 est d'autant plus surprenant que son ex-compagne Pamela Anderson, qui avait elle-même participé à Danse avec les stars en 2018 jusqu'en demi-finale, avait dénoncé le comportement du footballeur lors d'une rupture houleuse quelques mois plus tard. "Dévastée", l'ancienne playmate avait assuré avoir été "utilisée", "trahie" et "blessée" par l'ancien champion, qui lui aurait fait subir "la jalousie" et une "torture émotionnelle et physique". Des accusations, qui avaient eu raison de la collaboration entre Adil Rami et la Fédération Nationale Solidarité Femmes, et qui sont rappelées aujourd'hui dans des messages vindicatifs.

Avouant que le parcours de Pamela Anderson l'avait inspiré pour sa participation à Danse avec les stars cette année, l'ancien défenseur de 39 ans, jamais avare en traits d'humour, n'a pu s'empêcher de faire une petite blague à ce sujet. "Si je lui demande conseil, je pense qu'elle me gifle !", a-t-il lâché au Parisien début février. Un commentaire réitéré depuis dans d'autres médias et qui n'est pas passé inaperçu.

L'ancien footballeur s'est aussi séparé en 2023 de la candidate de téléréalité Léna Guillou (Les Marseillais, Les Princes de l'amour) dans des circonstances tout aussi tendues. Les deux tourtereaux en seraient venus aux mains lors d'une soirée agitée à Cannes cette année là. Quand Adil Rami a été annoncé au casting de DALS, Léna Guillou avait déploré que les médias continuent "d'aduler un psychopathe".

"C'est comme si tu sentais que la personne ne t'avait pas assez déglinguée par le passé et que le coup de grâce était que, quoi qu'il arrive, les gens aimeront ton bourreau", avait-elle écrit sur les réseaux sociaux, ajoutant vouloir entamer un travail avec un psychologue.