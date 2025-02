Haute saison : qui est Vinnie Dargaud, nouvelle coqueluche de France 2 pour son téléfilm ?

"Haute saison", un téléfilm inédit réalisé par Clément Michel, sa été programmé vendredi 21 février en prime time sur la chaîne publique, avec Vinnie Dargaud dans le rôle principal.

FRANCE 2 | Vendredi 21 février 2025 à 21h10

Un scénario haletant, une ambiance de comédie, un casting original et des paysages à couper le souffle. France 2 propose un téléfilm inédit ce vendredi, intitulé Haute saison. Alors que la saison estivale démarre tout juste, le détective Alex Cerutti, incarné par Vinnie Dargaud, débarque à Biarritz pour passer l'été loin de la région parisienne où il officie habituellement. Drôle, charmeur et ancien GO, ce flic semble plus attiré par les joies de la plage que par le maintien de l'ordre. Pourtant, il cache un lourd secret : son jeune frère a été assassiné il y a quelques années, et il compte bien profiter de son séjour au Pays basque pour mener l'enquête discrètement.

Aux côtés de Vinnie Dargaud, on retrouve un casting cinq étoiles : Joséphine Draï, Jean-François Cayrey, Paul Scarfoglio, Lily Nambininsoa, Cécile Rebboah ou encore Lou Proust, visages connus des fictions policières et des comédies de la télévision. L'équipe, haute en couleurs, doit incarner des policiers venus des quatre coins de la France. Ensemble, ils vont enquêter sur une sombre affaire d'arnaque immobilière qui se révèle être bien plus qu'une simple escroquerie. Plages idylliques, apéros festifs et suspects en tous genres : la brigade de l'été ne va pas chômer !

Vinnie Dargaud, fils de miss et apprenti businessman

Le choix de Vinnie Dargaud pour incarner le héros de Haute saison, est un choix audacieux. Derrière ce nom de scène se cache Kevin Dargaud, un acteur français de 36 ans originaire de la Réunion. Né le 11 mars 1988 à Saint-Denis, il est issu d'une famille aisée de l'île. Son père est chef d'entreprise et sa mère, Kelly Hoarau, n'est autre que Miss Réunion 1977 et Miss France 1978 par intérim. Après un cursus universitaire, Vinnie Dargaud décroche un master 2 en droit des affaires et un diplôme de Sciences Po, avant de s'envoler pour New York pendant deux ans, afin de parfaire sa formation en business.

Mais le théâtre et le cinéma restent ses véritables passions. Le jeune homme s'inscrit parallèlement au Cours Florent pendant quatre ans, il fait ses débuts sur les planches en 2009 dans une adaptation de Victor Hugo. S'ensuivent de nombreuses pièces, des classiques aux créations contemporaines, où il affûte son jeu. Après un premier téléfilm en 2011 sur France 3, sa carrière à la télévision décolle en 2016. Durant deux saisons, il incarne le policier blagueur dans la série Commissariat central. En 2018, Vinnie Dargaud rejoint le casting de la série à succès Clem dans le rôle du petit-ami de l'héroïne.

La même année, il décroche le rôle de Léo aux côtés de Claire Chust dans Scènes de ménages sur M6, formant un couple de citadins attachants. Cette série apporte enfin à Vinnie Dargaud la notoriété auprès du grand public. Côté vie privée, Vinnie Dargaud a été marié une dizaine d'années avec l'actrice Manon Azem, vue dans Section de recherches, avant d'annoncer leur séparation.