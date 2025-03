TPMP sur Zoubida TV, YouTube, Free, SFR, Orange... Hanouna revient ! Comment et à quelle heure voir l'émission ?

Cyril Hanouna revient dès ce lundi 3 mars 2025, à la même heure. TPMP sera disponible via sa nouvelle chaîne "Zoubida TV" sur YouTube, Dailymotion, mais aussi sur les box de Free, SFR, Orange ou Canal+...

Le clap de fin pour C8 a eu lieu vendredi dernier, à minuit. Et il a été précédé d'un ultime Touche pas à mon poste très particulier. Jeudi, lors d'une émission interminable, Cyril Hanouna a annoncé que malgré l'arrêt de la chaîne de Vincent Bolloré, TPMP allait continuer dès ce lundi soir, en attendant son arrivée au sein du groupe M6 le 1er septembre. L'animateur vedette a promis aux fans de l'émission un retour immédiat sur les écrans, via le streaming et les box internet.

Un soulagement pour les millions de téléspectateurs de TPMP, orphelins depuis vendredi de leur talk-show préféré. Dès ce soir, à partir de 18h20, l'émission emblématique de "Baba" reprend du service pour plusieurs semaines sur de nouveaux canaux de diffusion et avec un tout nouveau décor, dont quelques détails ont été dévoilés sur les réseaux sociaux.

Cyril Hanouna a d'abord lancé en grandes pompes sa propre web TV, "Zoubida TV", qui hébergera TPMP en quotidienne pendant quelques mois. La chaîne est disponible sur Dailymotion et YouTube, avec des émissions en direct du lundi au jeudi, de 18h30 à 21h15 environ. Le tout en plus des comptes officiels de TPMP sur les deux plateformes, qui devraient aussi diffuser les lives.

TPMP doit aussi être de retour sur les box internet. Sur le compte X de l'émission, des diffusions quotidiennes sont déjà promises sur le canal 29 pour les abonnés à Canal+ (40 pour l'Afrique, 84 pour les Antilles, 34 pour l'Océan indien et 31 pour la Nouvelle Calédonie). Il faudra aussi appuyer sur le 29 pour SFR. Touche pas à mon poste sera aussi disponible sur le canal 31 pour Free, 64 pour Bouygues et le canal 80 pour Orange. Si des questions techniques subsistent, TPMP s'installe ainsi de nouveau dans les offres des principaux opérateurs, hors TNT.

Le divertissement, bien que décrié, devrait donc continuer à occuper les débuts de soirée des uns et des autres, moyennant seulement une petite migration sur les nouveaux canaux numériques de l'animateur. Si C8 a tiré sa révérence en grande partie à cause des dérapages de l'émission, TPMP et sa joyeuse bande ne comptent pas lâcher le morceau et pourraient bien aller encore plus loin dans la "libre expression" qu'ils chérissent, libérés pendant un temps des règles de l'Arcom.