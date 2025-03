Koh Lanta : il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui se passe dans la nouvelle saison plombe le programme

"Koh Lanta", on regarde ou pas ? Quelque chosene va pas dans le programme d'aventure emblématique de TF1, qui patauge depuis son lancement.

Baptisée "La Revanche des 4 terres", la nouvelle saison de Koh Lanta est débutée depuis quelques semaines déjà et on sent que quelque chose ne va pas dans cette énième édition du jeu d'aventure. Pourtant, avec "les 4 terres", la production a décidé cette année de reprendre un concept déjà testé précédemment, avec quatre tribus censées représenter dignement le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest de la France. Une de ces recettes qui fait que depuis 25 ans, Koh Lanta réunit chaque année des millions de passionnés, suivant les aventures d'une floppée de baroudeurs dans les terres hostiles de la planète.

Mais cette année, la magie du programme emblématique de TF1 semble rompue. Les audiences historiquement basses des deux premiers primes inquiètent, comme l'a souligné Le Parisien cette semaine, dans un article très alarmant. Le 25 février, le lancement a réuni péniblement 3,7 millions de curieux, établissant un triste record. Beaucoup de téléspectateurs n'ont même pas remarqué que Koh Lanta était déjà de retour sur TF1, en plein milieu des vacances scolaires il faut le dire. Une semaine plus tard, la dégringolade s'est poursuivie avec seulement 2,61 millions de téléspectateurs en moyenne, soit une perte de 500 000 personnes supplémentaires.

Koh Lanta, "c'est toujours la même chose"

Comment expliquer ce démarrage plus que poussif ? Il y a d'abord le nombre pléthorique de candidats cette année (24 soit 4 équipes de 6), qui noie le téléspectateur sous une avalanche de nouveaux visages parfois difficiles à suivre. "On s'y perd, il y en a beaucoup trop", témoigne un fan de la première heure dans les colonnes du journal. On peut aussi citer le déroulé de l'émission, de plus en plus mou et répétitif d'une saison à l'autre. "C'est toujours la même chose, ça manque de renouveau", regrette un autre téléspectateur. Il faut dire que les saisons s'enchaînent à un rythme effréné, avec désormais deux éditions par an, de quoi lasser même les plus mordus et donner un effet papier peint au programme dans la grille TV : il est là, il est beau, mais on finit par ne plus le voir à force de trop le voir...

La durée des épisodes, souvent supérieure à 2h30, pèse aussi dans la balance. Diffusé le mardi soir depuis quelques années, Koh Lanta s'étire jusqu'à des heures tardives, rendant le visionnage en famille plus compliqué que lorsque l'émission était programmée le vendredi. "Les enfants ne tiennent pas, et nous non plus", confie une mère de famille.

Face à cette érosion préoccupante de ses audiences, l'avenir de Koh Lanta semble plus que jamais en sursis. Après 25 ans de bons et loyaux services, le programme culte devrait vite se trouver dans le collimateur de TF1, qui ne nous a pas habitués à hésiter ou à s'apitoyer sur le sort de ses joyaux quand ceux-ci ont perdu de la valeur. Si pour l'instant Julien Magne, le producteur de l'émission, explique que ces audiences sont liées à la Ligue des champions qui peut détourner une partie du public et qu'elles sont rattrapées par le visionnage en replay (1,1 million de téléspectateurs supplémentaires sur le dernier épisode), il va vite falloir reconquérir son public.