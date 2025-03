Cette émission de téléréalité emblématique a rouvert son casting, les candidats seront payés une (toute) petite fortune

Une nouvelle saison de cette émission de téléréalité culte a été confirmée. Les candidatures pour participer au jeu sont d'ores et déjà ouvertes et les cachets sont connus.

Un an seulement après avoir ressuscité le célèbre programme, la chaîne TF1 vient d'officialiser l'arrivée d'une nouvelle édition de Secret story. Lancée en 2007 sur la Une, l'émission avait connu un beau succès d'audience pendant 11 saisons, avec un vague parfum de scandale, avant de s'arrêter en 2017. Mais le jeu des secrets a fait son grand retour l'an dernier pour le plus grand plaisir des fans.

Fort de ce succès, la première chaîne vient d'annoncer dans un communiqué le renouvellement du programme pour 2025 : "Après avoir conquis les téléspectateurs lors de son grand retour en 2024 après 7 ans d'absence, 'Secret Story', produit par Endemol France et présenté par Christophe Beaugrand, revient en 2025 pour une nouvelle saison sur les antennes du groupe TF1", indique le document.

Pas de gros changements à attendre du côté du concept, même si la production promet déjà de "nouvelles missions secrètes inattendues" pour pimenter le jeu. Les principales inconnues restent pour l'instant la date de lancement de cette nouvelle saison et la chaîne de diffusion (TF1, TFX ou TMC ?).

La page dédiée au casting de Secret Story. © Capture Shortaudition.net

En revanche, si vous rêvez d'intégrer le programme, c'est le moment de tenter votre chance puisque le casting est d'ores et déjà ouvert. Pour faire partie de l'aventure, il faut remplir un formulaire en ligne. "Vous avez un secret hors du commun ? Vous êtes prêts à tout pour le défendre et le cacher à tout prix ? Vous êtes bien décidés à surprendre la Voix avec un secret surprenant ?" questionne la page en introduction, avant de demander des informations sur votre profil, de répondre à quelques questions, notamment sur votre secret, et de proposer une vidéo.

Mieux vaut avoir les nerfs solides pour tenir ensuite la cadence. Car si la célébrité peut être au rendez-vous, elle passera par des caméras omniprésentes et des clashs à répétition dans la fameuse "Maison des Secrets". La jurisprudence ayant établi entre 2005 et 2009 que les candidats de téléréalité réalisaient de fait "une prestation de travail" et devaient en contrepartie percevoir une rémunération, le cachet donné aux candidats de Secret Story va de 500 euros par semaine dans la maison à 350 euros hors maison, soit bien plus qu'un Smic.

Mais la somme est jugée insuffisante par certains. Morgan Ouatta, ancien participant à la saison 5, avait marqué les esprits l'année dernière en révélant dans Télé Loisirs avoir empoché "entre 8000 et 10 000 euros" pour quatre semaines dans Secret Story, concluant que "ça ne les vaut pas au final". Et de rappeler que TF1 est largement gagnante, avec une émission vue par "3 millions de téléspectateurs chaque vendredi, et 2 millions tous les jours, sans compter les replays". Aux candidats de la nouvelle saison de bien peser le pour et le contre avant de se lancer.