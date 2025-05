Le combat d'Alice : une histoire inspirée d'un superbe roman évitant le conflit frontal avec les agriculteurs

France 2 diffuse ce mercredi 21 mai, à 21h10, le téléfilm inédit "Le combat d'Alice". Une fiction engagée, inspirée du roman "8865" de Dominique Legrand.

Le combat d'Alice est un nouveau téléfilm inédit proposé par France 2 mais aussi un nouvel exemple des sujets de société dont la chaîne publique veut se saisir, en enchaînant les fictions du genre depuis quelques années. Cette fois, il s'agit de suivre le parcours militant d'une adolescente de 16 ans, Alice, profondément affectée par le décès de sa mère deux ans plus tôt. Exclue du lycée, la jeune fille est envoyée par son père Joscelin à la campagne, chez ses grands-parents. C'est là qu'elle va se prendre de tendresse pour un veau, avant de réaliser avec horreur que l'abattoir attend le jeune animal.

Révoltée, Alice est prête à tout pour sauver la bête. Elle se rapproche alors d'un groupe de militants et s'engage corps et âme dans ce combat, avec toute la fougue et les excès de son âge. Loin d'imaginer que cette lutte acharnée contre la souffrance animale pourrait devenir le terrain d'une réconciliation salvatrice avec son père et le début d'une résilience pour eux deux.

Nicolas Gob dans le rôle de Joscelin et Lucy Loste Berset dans celui d'Alice. © © 2024 Nicolas Robin - tous droits réservés, via PhotoTélé

Le combat d'Alice, adaptation d'un roman coup de coeur

Réalisé par Thierry Binisti et produit par A Prime Group et la direction de la fiction française de France Télévisions, Le combat d'Alice est l'adaptation du roman "8865" de Dominique Legrand, paru aux éditions Hugo Publishing en 2020. Un livre coup de coeur qui, sans sombrer dans le cliché et tout en gardant un certain équilibre, amène chacun à réfléchir, par le roman, au sort des animaux qui sont entrés dans un véritable enfer sur terre depuis le XXe siècle, avec l'industrialisation de l'agriculture et des pratiques d'abattage. L'agroalimentaire fauchant 70 milliards d'animaux terrestres et plus de 1000 milliards d'animaux marins chaque année.

Le scénario de cette adaptation très subtile est signé Mikaël Ollivier. Le casting réunit Nicolas Gob dans le rôle du père, Joscelin, Lucy Loste Berset dans celui d'Alice, mais aussi Carole Bianic, Luce Mouchel, ou encore Pasquale d'Inca. Et comme l'indique le producteur Pierre Sportolaro, l'objectif du film est d'abord de plonger "au cœur de l'univers paysan" et dans "l'histoire d'un père et sa fille, liés par l'amour et les tourments". Un film "équilibré, engagé contre la maltraitance animale certes, mais pas à charge, un récit qui permettrait d'aborder avec nuances notre relation à la vie et à la mort, celle des animaux, des hommes, des femmes et plus particulièrement d'une mère".

Tourné en 2025, Le combat d'Alice résonne particulièrement avec notre époque actuelle, marquée par de profondes perturbations. "À l'heure de la sortie du film, le monde est bousculé, sous le choc de nouvelles énergies politiques, militaires et économiques, forces féroces et brutales, monde dans lequel il nous faudra vivre, chacun y façonnant sa place...", souligne Pierre Sportolaro dans sa note d'intention.