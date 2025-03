Eurovision : "Louane a livré une bonne performance, mais..." Une semaine après, un premier verdict est tombé

L'Eurovision 2025 approche et la chanson "Maman" de Louane a déjà fait forte impression. Une semaine après, un premier enseignement peut être tiré sur ses chances de victoires.

La "Maman" de Louane a-t-elle une chance de remporter l'Eurovision 2025, le 17 mai prochain, à Bâle, en Suisse ? La chanteuse a fait forte impression lors de sa prestation spectaculaire au Stade de France samedi 15 mars, avec un show aussi spectaculaire que surprenant. Une semaine après, les réactions ont fusé des quatre coins de l'Europe et même jusqu'à Sydney.

Si les Français semblent encore et toujours divisés sur les chances de victoire de la star de 24 ans, les commentaires à l'étranger ont été scrutés avec attention toute la semaine. Car au final, ce sont bien les suffrages des autres pays qui permettront à la France de monter sur le podium ou non. Journaliste à 20 Minutes et spécialiste de l'Eurovision, Fabien Randanne a interrogé quelques-uns de ses pairs européens pour avoir un premier verdict.

"J'ai été très impressionné par ce que Louane a fait"

Parmi eux, William Lee Adams, journaliste britannique et fondateur du site de référence Wiwibloggs, estime que ce n'est pas encore gagné. "La magie de Louane opèrera-t-elle avec les Européens qui la découvrent ou ne comprennent pas le français ?", s'interroge le spécialiste, que le show du Stade de France a tout de même marqué : "J'ai été très impressionné par ce que Louane a fait, physiquement, ce samedi soir, parce qu'elle a dû être terrifiée là-haut [sur sa plateforme suspendue]". Sa conclusion : "Elle a clairement sa place dans le top 10 de cet Eurovision. Cette édition est plutôt faiblarde et la France apportera au concours sa classe, sa sophistication et ce je-ne-sais-quoi que les étrangers adorent", estime-t-il.

Ana, de la radio espagnole LOS40, loue aussi dans 20 Minutes une prestation "spectaculaire", une "chanson très intimiste", avec un message qui "parlera à toutes les générations, malgré la barrière de la langue". Mais le Portugais Bernardo Santos, qui analyse l'Eurovision sur les réseaux sociaux, est plus neutre et reste dans la technique. Si "Maman" a ses atouts selon lui, "finir par la voix d'une enfant disant 'maman' est la cerise sur le gâteau pour faire pleurer les gens".

"J'espérais être époustouflé, je ne l'ai pas été"

Le plus pessimiste est peut être le Néerlandais GJ Kooijman, animateur de podcast et expert lui aussi : "C'est une bonne ballade. J'espérais être époustouflé, je ne l'ai pas été". La raison ? "D'abord, la France a vraiment placé la barre haut en matière d'attente avec cette campagne de promotion et la chanson n'a pas la construction épique dans l'orchestration qu'exige une performance de stade." Ensuite, "l'Europe a encore bien en mémoire les ballades de Barbara Pravi et Slimane qui avaient un style et des voix uniques. Maman ne m'a pas autant impressionné à la première écoute." "Est-ce que la chanson va faire un bon score ? Elle le mérite. Va-t-elle gagner ? Je ne pense pas qu'elle soit suffisamment singulière", tranche-t-il dans 20 Minutes.

De son côté, RTL a scanné quelques réactions d'experts, sur les réseaux sociaux cette fois. A l'arrivée, du positif, mais aussi des questions triviales : beaucoup se sont demandés si Louane chante pour sa mère ou pour toutes les mères, si la phrase finale est chantée par sa véritable fille, etc. "C'est extraordinaire... Je ne comprends pas ce qu'elle dit mais c'est grandiose", résume tout de même un Youtubeur, même si quelques puristes soulignent un manque d'amplitude ou de variations dans la mélodie.

Un premier verdict chez les bookmakers

La conclusion de tous ou presque est donc que rien n'est fait et qu'il faut encore convaincre jusqu'au 17 mai. Mais un indice peut tout de même donner espoir : 4e chez les bookmakers la semaine dernière, avant de dévoiler "Maman", Louane a pris la troisième place dans les pronostics après le show du Stade de France. Sur le site de réfrence Eurovisionworld.com, qui compile les cotes sur les sites de pari en ligne, elle est passée de 7 à 8% de chances de victoires avant le 15 mars à 10 ou 12% ces derniers les jours, derrière deux favoris : Wasted Love de JJ pour l'Autriche (18%) et Bara bada bastu de KAJ pour la Suède (25%). La route est encore longue, mais l'horizon s'éclaircit.