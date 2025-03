DALS : entre Manaudou et Elsa Bois, un embarras de plus en plus palpable - ils pourraient faire taire la rumeur dès ce soir

"Danse avec les stars" commence à souffrir des rumeurs insistantes sur le nageur Florent Manaudou et la danseuse Elsa Bois. Le prime de ce vendredi est une occasion à ne pas manquer...

La 14e saison de Danse avec les stars bat son plein sur TF1. Et comme à chaque édition, certains couples emblématiques attirent l'attention. C'est le cas cette année du duo formé par le nageur Florent Manaudou et sa partenaire, la danseuse Elsa Bois. Depuis leur premier pas de deux sur le parquet le 7 février - une salsa endiablée sur le titre "The Time Of My Life", du film Dirty Dancing -, les rumeurs vont bon train quant à une possible idylle.

Après des semaines de spéculations, Voici a lâché un "scoop" dans la plus pure tradition de la presse people cette semaine : oui, selon le magazine, Florent et Elsa seraient bel et bien en couple ! L'hebdo affirme que la danseuse professionnelle, qui avait déjà défrayé la chronique dans DALS en 2021 en entamant une relation avec l'influenceur Michou, a été aperçue quittant l'appartement parisien du champion olympique au petit matin, au lendemain d'un prime. "Selon nos informations, après le dernier prime de Danse avec les stars diffusé le 28 février dernier, la danseuse a discrètement rejoint le nageur dans son appartement, où elle a passé la nuit avant le départ du nageur pour Marseille, où il vit", peut-on lire.

Pas de preuve, mais un emballement immédiat

Comme souvent avec ce genre de scoop, l'article est très affirmatif sans apporter de réelle preuve. Mais compte tenu de l'attention portée depuis des semaines sur le duo, il a été vite repris par plusieurs autres titres de la presse people. L'affaire est sérieuse pour Danse avec les stars, qui depuis quelques saisons fait autant parler pour ce qui se passe en coulisses que pour les prestations de haute volée lors des primes.

La complicité entre Florent Manaudou et Elsa Bois a été abondamment commentée. Regards appuyés, compliments ou petits mots d'encouragement, gestes tendres, alchimie sur le parquet... Le moindre indice d'un rapprochement fait l'objet d'une reprise dans les médias, avec sa dose de spéculations et de sous entendus. Le jeu de séduction était déjà scruté compte tenu de l'annonce par Florent Manaudou de sa relation avec une jeune femme inconnue, Lola Dumenil, quelques mois avant DALS. Le couple, qui se montrait sur les réseaux sociaux, n'a plus donné de nouvelle depuis le début du mois de janvier et un voyage à New York.

La rumeur a pris une toute autre dimension depuis l'annonce par Elsa de sa rupture avec le youtubeur Michou, en février dernier. Chez DALS, on a bien tenté d'alerter sur les faux semblants, comme Jean-Marc Généreux qui a expliqué dans le Figaro TV que "dans la danse, on devient des acteurs [...] et des fois des acteurs sont très convaincants", rien n'y fait. L'embarras des deux danseurs, qui n'ont évidemment rien officialisé, est de plus en plus palpable.

"Tu ne fais que me regarder..." L'embarras de Florent Manaudou et Elsa Bois

Lors du dernier prime, le juge Chris Marques a estimé qu'il "s'est passé quelque chose" et a demandé à Florent Manaudou dans quel état d'esprit il était pendant une danse des plus intenses. "C'est difficile comme question", a bredouillé le nageur, mal à l'aise. Même malaise pendant les répétitions, où l'attitude et les commentaires d'Elsa Bois, qui scrute le moindre faux pas de son partenaire, sont surinterprétés. "Tu ne fais que me regarder, ça m'a mis la pression", lui a reproché le nageur récemment, provoquant immédiatement son lot d'articles.

La presse people devrait continuer à les mettre sous pression, mais Florent Manaudou et Elsa Bois, comme TF1 d'ailleurs, ont l'occasion ce soir de se sortir de cette spirale et de faire taire une fois pour toutes les rumeurs. Pour le sixième prime de DALS ce 21 mars, les célébrités seront en effet surprises par un "invité mystère", en pleine chorégraphie. Si Laure Manaudou, la soeur de Florent Manaudou, est évidemment dans tous les esprits concernant le nageur (elle est d'ailleurs déjà apparue lors du premier prime), voir apparaitre Lola Dumenil sur la piste de danse provoquerait un choc. Mais la production voudra-t-elle se priver d'un des principaux motifs d'intérêt de cette saisons 2025 ?