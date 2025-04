Les Traitres 2025 : un événement jamais vu dans la saison 4, pourquoi elle "ne ressemble à aucune autre" ?

"Les Traîtres", le jeu de manipulation animé par Eric Antoine, sont de retour sur M6. Avec un casting de candidats renouvelé et une promesse de rebondissements inédits.

M6 | Jeudi 3 avril 2025 à 21h10

Avis aux amateurs de malice et de coups bas : se régaler de telles pratiques, c'est moche. Mais vous pouvez vous réjouir, Les Traîtres sont de retour sur M6, qui a programmé la diffusion de la saison 4 de son jeu phare à partir du jeudi 3 avril. Animé par Eric Antoine, le jeu garde le même principe : 20 personnalités plus ou moins connues sont réunies dans un château isolé et doivent débusquer parmi elles les "traîtres", des joueurs qui agissent dans l'ombre pour éliminer un par un les autres candidats.

Pour cette nouvelle édition, Les Traîtres a quitté le château de Biron, lieu de tournage de la saison 3, pour s'installer dans le domaine de Bournel, une bâtisse du 19e siècle située dans le Doubs, en Franche-Comté. Un nouveau décor qui promet d'ajouter une ambiance inquiétante à cette saison 4, présentée comme exceptionnelle dans ses stratégies et ses rebondissements.

Quelles personnalités participent à la saison 4 des Traitres en 2025 ?

Côté casting, Les Traîtres version 2025 réunit des profils toujours aussi éclectiques. Les téléspectateurs retrouveront la chanteuse Liane Foly, le comédien Francis Huster, l'ex-député Raquel Garrido, l'ancien footballeur Adil Rami, l'influenceuse Rose THR, le rappeur Seth Gueko, la tenniswoman Alizé Cornet ou encore le journaliste sportif Yoann Riou.

Participeront également à cette saison 4 l'ancien aventurier Laurent Maistret (vainqueur de Koh-Lanta), le pasteur star des réseaux sociaux Pierre Bodin alias "Cospiel", Terence Telle (vu dans Danse avec les stars), Anthony Colette (ex-danseur de DALS itou), le mannequin Bianca Costa, les frères et sœurs Jade et Hugo Lebœuf, l'humoriste belge Nicolas Lacroix ou encore un duo mère-fille pas tout à fait inconnu : Dominique et Sophie Tapie, la veuve et la fille de Bernard Tapie, décédé en 2021.

Nouveautés et surprises dans Les Traitres sur M6

Mais cette année, plusieurs éléments promettent de bousculer les habitudes dans le château. D'abord, l'émission du jeudi soir sera suivie d'un débrief en 2e partie de soirée, co-présenté par Juju Fitcats (gagnante de la saison 2) et Hugo Manos (vainqueur de la saison 3 avec Laurent Ruquier). Autre nouveauté : l'un des candidats, Hugo Lebœuf, participera au jeu sous une fausse identité, une première.

Mais surtout, comme l'a rapporté notamment Le Parisien, des événements totalement inédits dans l'histoire du programme se produiront au cours de cette saison. Lors d'un conseil, un candidat choisira de voter... contre lui-même ! Une situation ubuesque qui obligera Eric Antoine à intervenir en urgence pour recadrer le jeu. Du jamais vu. Sophie Tapie connaîtra des tensions et sera même obligée d'évacuer un de ses enfants, présent en coulisses dans le château, pour cause de varicelle.

"Cette saison ne ressemble à aucune autre, c'est la saison des trahisons", promet la production pour vendre ce 4e volet. A chacun de voir désormais.