La date de la finale de Danse avec les stars a été dévoilée, l'heure de la dernière valse approche

La finale de "Danse avec les stars" approche à grands pas. Après des semaines de compétition acharnée, TF1 a levé le voile sur la date.

Lancée le 7 février dernier, la nouvelle saison de Danse avec les stars semble pour l'instant tenir toutes ses promesses. Les audiences, sans être flamboyantes, semblent atteindre leurs objectifs. Le lancement a attiré 3,68 millions de téléspectateurs et DALS se maintient depuis à ce bon niveau, avec encore 3,13 millions de téléspectateurs lors du dernier prime de la fin mars par exemple, devancé néanmoins par le retour en force de Tropiques criminelles sur France 2 (à 4,1 millions).

Il faut dire que TF1 a mis le paquet cette année. Chez les candidats de Danse avec les stars, des personnalités aussi variées que l'animatrice Sophie Davant, l'actrice Charlotte de Turckheim, les footballeurs Adil Rami et Franck Leboeuf, le nageur Florent Manaudou, l'ex-Miss France Eve Gilles, ou encore le journaliste sportif Nelson Monfort en ont fait, selon TF1, l'une des meilleures saisons côté casting.

Les intrigues ne manquent pas avec les éternelles rumeurs sur les binômes qui seraient devenus des couples (coucou Florent Manaudou et Elsa Bois !), des primes où des proches des danseurs sont venus sur la piste pour mettre encore un peu plus de people dans le programme, ou lors desquels les coachs ont été mis à contribution. Vendredi, c'est sur la corde de la nostalgie que les producteurs ont tiré, avec un prime spécial années 90-2000.

Une finale pour DALS et déjà 4 favoris

Les éliminations ont aussi provoqué leur lot de commentaires et de drama. Nelson Monfort fut le premier à quitter l'aventure, suivi de près par Sophie Davant et Charlotte de Turckheim. L'une des dernières éliminées de DALS n'est autre qu'Eve Gilles, l'ex-reine de beauté, "épuisée", n'ayant pas réussi à convaincre le jury malgré ses progrès et le soutien du public. Et des favoris se dégagent déjà en vue de la finale de Danse avec les stars. Chez les observateurs, le combat devrait se jouer entre la chanteuse Lénie, qui danse avec Jordan Mouillerac, Adil Rami et Ana Riera, Florent Manaudou et Elsa Bois, ou Jungeli et Inès Vandamme...

Mais attention : les dés de DALS ne sont pas encore jetés et il faudra attendre la finale pour avoir le nom du vainqueur ou de la gagnante. TF1 a justement dévoilé la date de cet épilogue très attendu. C'est le vendredi 25 avril, au bout de la nuit, qu'on connaitra enfin qui remporte cette 14e saison de Danse avec les stars. Une soirée qui s'annonce riche en émotions, sous la houlette de Camille Combal. Ce dernier reviendra d'ailleurs avec un dernier Danse avec les stars, la suite, pour faire le débrief de cette finale. Un dernier moment festif avec les personnalités, juges et danseurs.