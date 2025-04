Ne vous faites pas piéger par France 3 cette semaine, ces programmes ne sont pas de toute première fraîcheur

France 3 nous avait habitués au recyclage. Cette semaine, c'est un festival de rediffusions qui arrive en prime time.

On a tous vécu cette mésaventure au moins une fois. En consultant le programme TV à l'approche de 21 heures, vous êtes séduits par une série ou un téléfilm à la proposition fort sympathique. Meurtre mystérieux, enquête dans une région de votre coeur, comédie qui devrait vous changer les idées... Vous vous installez confortablement devant votre canapé en espérant être conquis. Mais après quelques minutes, vous avez une désagréable impression de déjà vu. Et au fil des séquences, aussi captivantes, drôles ou poignantes qu'elles soient, le programme perd toute sa saveur.

Chaque année, bon nombre de rediffusions viennent se fondre au milieu des inédits et des épisodes exceptionnels diffusés à la télévision. Et on a vite fait de se retrouver devant une intrigue qui nous rappelle vaguement quelque chose ou qui sent clairement le réchauffé. Si France 3 est une habituée, elle se surpasse cette semaine, avec pas moins de trois téléfilms recyclés en prime. On vous raconte les scénarios, histoire de ne pas vous faire piéger.

La malédiction du lys, mardi 8 avril

Déjà diffusé le 10 juin 2023. Avec Erika Sainte, David Baiot, Jeanne Bournaud... Voir dans le programme TV.

Un promoteur immobilier, candidat à la mairie de Bordeaux, est retrouvé assassiné à son domicile selon un rituel réservé, deux siècles plus tôt, aux esclaves noirs fugitifs. Les plus proches amis de la victime sont tous, comme lui, issus de grandes familles bordelaises au passé trouble durant la traite négrière. Sur place, Clémence Lacoste, capitaine de police habituée au terrain, Bordelaise pure souche, est contrainte de faire équipe avec un Parisien, le lieutenant Antoine Rosy, très élégant, plus bureaucrate qu'homme d'action. Pour éclaircir ce meurtre et sa mise en scène troublante, les deux collègues vont devoir s'allier pour mettre en lumière des éléments enfouis de l'histoire de Bordeaux. mais surtout de leur propre passé et origines.

Drame en haute mer, jeudi 10 avril

Déjà diffusé 12 janvier 2022. Avec Barbara Schulz, Arié Elmaleh, Virginie Hocq...

En quelques secondes, le chalutier Marie-Morgane a sombré de manière inexplicable, avec ses cinq membres d'équipage parmi lesquels le capitaine Lenormand et son fils. Lorsque le bateau est localisé par un drone de la marine au fond de la mer, les images dévoilent la présence d'un corps inconnu à son bord. Nolwenn, la veuve du capitaine, est convaincue qu'un sous-marin en manoeuvres est responsable du naufrage. Décidée à faire la lumière sur le drame, elle lutte pour que l'enquête ne soit pas classée sans suite. De son côté, Gilles Pezenec, le gendarme chargé de mener les investigations, tente d'identifier la sixième victime...

Lame de fond, samedi 12 avril

Déjà diffusé 22 avril 2023. Avec Pauline Bression, Eléonore Bernheim, Antoine Hamel...

Alors que se déroule le traditionnel Festival du cinéma britannique organisé tous les ans dans la station balnéaire de Dinard, un drame vient soudain gâcher cet événement très attendu. En effet, des badauds repèrent un corps dans l'eau et alertent les secours, qui ne tardent pas à découvrir l'identité de la victime, un réalisateur anglais en lice pour un prix. Fait intrigant, les enquêteurs découvrent rapidement que ce dernier fut déjà victime, quelques années plus tôt, d'un naufrage dans lequel sa soeur, alors adolescente, perdit la vie. L'autopsie révèle que l'homme n'est pas mort noyé, mais a été assassiné. Ces deux drames pourraient-ils être liés ?