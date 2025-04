Cette série a écrasé les gros programmes de TF1 et M6, un nouvel épisode arrive cette semaine

La série policière "Tout le monde ment", portée par Vincent Elbaz, est la bonne surprise de ce début d'année. Et un nouvel épisode arrive sur France 2 cette semaine.

La série Tout le monde ment, tirée des romans du maître du polar Olivier Norek, confirme son statut de phénomène télévisuel. Pour son retour très attendu mercredi 2 avril, le troisième épisode inédit avec Vincent Elbaz dans le rôle principal a attiré 2,96 millions de téléspectateurs, soit 16% de part d'audience. La fiction de France 2 s'est ainsi hissée en tête des audiences, devant les poids lourds Grey's Anatomy sur TF1 (1,94 million de téléspectateurs) et Top Chef sur M6 (1,91 million de gourmets).

Le phénomène télévisé ne date pas d'hier. Dès le premier épisode en 2022, Tout le monde ment avait déjà surpris en se hissant en tête des audiences, qu'il n'avait pas quittée non plus lors du second opus. Et les éloges pleuvent. Sur Allociné, Tout le monde ment décroche une note moyenne de 3,5/5 avec de nombreux avis dithyrambiques saluant le scénario captivant, le jeu des acteurs et la réalisation soignée. "Excellent téléfilm avec de très bons acteurs et une belle construction d'enquête", commente une internaute.

Même satisfaction du côté de la presse. Si l'idée originale de Tout le monde ment a fait l'unanimité (Vincent, un policier désabusé et persuadé que tout le monde ment, ne dit plus que la vérité, ce qui ne lui simplifie pas toujours la vie), certains médias comme Télérama ont pu regretter une formule trop classique pour se démarquer. Mais le casting trois étoiles a fait le reste avec les excellents Vincent Elbaz (Verner), Anne Girouard, Joséphine de Meaux, Jackie Berroyer, Nicolas Marié, Mariama Gueye, Thomas Silberstein, ou Léa Issert.

Un 4e épisode de Tout le monde ment programmé

Pour Le Figaro, le succès de Tout le monde ment ne se dément pas : "Après l'accueil plébiscité des deux premiers épisodes, le troisième volet" avait de quoi "plaire aux fans du genre". D'autres blogs et médias plus confidentiels ont salué tour à tour des d'acteurs "irréprochables", des "comebacks qui claquent", ou encore un "scénario bétonné" et une "réalisation futée".

Et il y a en plus une bonne nouvelle, puisque les aventures de l'ex-flic Vincent Verner ne sont pas terminées. Un quatrième épisode de Tout le monde ment, encore plus haletant d'après les premières indiscrétions, est d'ores et déjà programmé ce mercredi 9 avril sur France 2. Dans cet épisode 4, Verner va découvrir le mystère qui se cache derrière Isabelle, sa compagne. Elle a changé d'identité pour fuir un mari et un père violent, Antonio Manotti, qui n'a jamais été inquiété par la justice du fait de son statut de témoin protégé.

Quand ce dernier retrouve la trace de sa femme, il fait arrêter Isabelle pour enlèvement d'enfant et récupère la garde de Tom, leur fils. Mais c'est sans compter sur l'aide de Verner et de son équipe des Affaires Sensibles qui vont découvrir l'implication d'Antonio dans le meurtre récent de son ancien collaborateur Cédric Delcroix, un trader véreux... Une nouvelle intrigue qui a de quoi placer la série, portée par des guests de prestige comme Stéphane Freiss, sur orbite pour devenir l'un des grands rendez-vous polar chaque année.