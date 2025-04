Fort Boyard menacé : le monument de la TV court à sa ruine et l'émission va devoir s'adapter

"Fort Boyard" inquiète. L'émission estivale de France 2 voit son lieu de tournage menacé, l'édifice étant dans un état alarmant.

Chaque été depuis 1990, Fort Boyard fait le bonheur des téléspectateurs sur France 2, en rassemblant plus de 2 millions de fidèles chaque samedi soir. Et le calendrier sera bouleversé cette année, le jeu d'aventure culte animé par Olivier Minne faisant exceptionnellement son retour dès le 1er mai, avec une émission spéciale. Pas de changement de case à craindre, mais une édition anniversaire pour ses 35 ans.

Cependant, derrière ces célébrations, le programme est en proie à de graves problèmes structurels. Le célèbre fort Boyard se dégrade suite aux assauts répétés des vagues et du vent depuis des décennies. Selon un rapport d'expertise commandé par le Conseil départemental de Charente-Maritime, propriétaire de l'édifice, l'ancien fort militaire présente des fissures profondes et des effondrements partiels, liés à la disparition de ses protections (notamment l'éperon de protection et le havre d'accostage).

Les dégâts sont déjà très visibles, comme l'indique Mathieu Barbier, chef de projet "Fort Boyard" dans le Parisien, qui évoque "des fissurations majeures" ou autres "clés de voûte [qui] commencent aussi à se déchausser". "La seule issue, si on ne fait rien, c'est la ruine du Fort", alerte-t-il. Une réhabilitation d'ampleur est donc nécessaire pour consolider les fondations, colmater les brèches et restaurer les parties les plus endommagées.

Le coût de ce vaste chantier est estimé à 44 millions d'euros, une somme colossale qu'il s'agira de réunir via un mélange de subventions publiques et de dons privés. Les travaux, eux, devraient s'étaler sur 3 ans, d'août 2025 à octobre 2028. De quoi craindre une délocalisation voire un arrêt forcé de Fort Boyard (l'émission) qui tourne généralement ses épisodes au printemps chaque année, à partir du mois de mai.

Pour le moment, la production rassure. Les travaux se feront en parallèle du tournage de Fort Boyard. "Tournages et travaux vont cohabiter, il n'y a rien qui soit de nature à avoir des incidences sur les conditions de tournage", a assuré au Parisien Frédéric Lussato, président d'Adventure Line Productions, qui produit le jeu télévisé. Il l'a répété dans Télé 7 Jours : "si certains travaux peuvent se faire sans perturber les enregistrements, nous serons disposés à les accueillir", a assuré le président d'ALP.

ALP, locataire de luxe du fort, a même annoncé une participation à hauteur de 150 000 euros. Il faut dire que du côté du Conseil départemental, l'objectif est aussi d'aménager le site pour une éventuelle ouverture au public. Un "rêve" selon Lussato, qui imagine qu'à l'avenir, "le public pourrait avoir plaisir à découvrir les décors de l'émission".