Meurtres en dentelles : nos régions ont toujours du talent... et quelques meurtriers aussi

La collection "Meurtres à..." revient avec un épisode inédit. Mais attention, celui-ci est différent des précédents.

Ils nous tiennent en haleine à chaque épisode, avec une nouvelle enquête captivante dans un cadre magnifique. Depuis 2013, les téléfilms de la collection "Meurtres à..." enchantent les téléspectateurs de France 3 en leur proposant des policiers aux quatre coins de l'Hexagone, avec le soutien des collectivités et des offices de tourisme.

Le principe est connu. La fiction met en lumière une région française, ses paysages, son patrimoine, son histoire ou sa culture, tout en y distillant suspense et rebondissements. Et les fidèles sont rendez-vous, avec une moyenne de 4,2 millions de téléspectateurs par épisode lors de la dernière saison.

Cette success-story est née d'une idée simple, mais brillante, comme l'a récemment expliqué au Parisien Anne Holmes, directrice de la fiction chez France 3. Au début des années 2010, la fiction ne fonctionne pas, mais le magazine Des racines et des ailes cartonne, raconte-t-elle. "Je suis partie d'un constat très simple, selon lequel les Français sont passionnés par deux choses : les paysages, et les histoires policières, que je les voyais lire dans le train… Cette chaîne étant celle des territoires, je me suis dit : on va prendre la culture et les décors de la région, façon 'Des racines et des ailes', et on va tuer à l'intérieur", a-t-elle aussi expliqué au Point.

Le premier opus, Meurtres à Saint-Malo, réunira 4,8 millions de téléspectateurs en avril 2013. On connait la (ou plutôt les) suite(s). De la Corse au Nord en passant par la Bretagne et la Provence, un duo d'enquêteurs incarnés par des comédiens populaires, comme Bruno Solo ou Cécile Bois, vient résoudre des crimes dans les plus hauts lieux du patrimoine. Anne Holmes revendique ce "côté populaire" qui a contribué à attirer très vite de nombreuses stars, séduites par ces polars régionaux.

Que raconte Meurtres en dentelles et pourquoi est-il différent ?

Et comme à la télé il faut toujours se renouveler, les fameux "Meurtres à..." se diversifient depuis peu, avec "des pas de côté en explorant le milieu de l'artisanat, pour montrer ces univers, ces métiers qui sont aussi ancrés dans leur territoire". Le téléfilm que diffuse France 3 cette semaine en est le parfait exemple. Meurtres en dentelles nous plonge dans les coulisses et les secrets de l'industrie dentellière, fleuron du savoir-faire français depuis 150 ans à Caudry, capitale de la dentelle dans le Nord.

Réalisé par Adeline Darraux (Engrenages, Candice Renoir), il débute par le meurtre de Marie Balette, héritière de la prestigieuse maison Balette. Le capitaine de gendarmerie Antoine Duprat, incarné par Jean-Marc Barr, doit mener l'enquête avec sa propre fille, Lola (Camille Aguilar), envoyée des services spéciaux. Au fil de l'intrigue qui les opposera avant de les rapprocher, les spectateurs découvriront toute une communauté organisée autour de cet artisanat délicat, dont la beauté cache parfois de sombres mystères.

Meurtres en dentelles n'est pas le seul meurtre à s'intéresser à un savoir faire plutôt qu'au lieu du crime. Un Meurtres en porcelaine (évidemment tourné à Limoges) est aussi dans les cartons.