Mariés au premier regard : ce n'était encore jamais arrivé, la réaction de Malik face à Clémence surprend (SPOILER)

"Mariés au premier regard" revient sur M6 ce lundi soir, avec un mariage vraiment pas comme les autres. Clémence et Malik vont-ils se dire oui malgré un retournement de situation inattendu ?

La nouvelle saison de Mariés au premier regard bat son plein sur M6, avec son lot de surprises, d'émotions et de nouveautés. Parmi les temps forts très attendus, le mariage de Clémence et Malik sera sans nul doute l'un des moments phares de cette édition 2025. Les deux célibataires, compatibles à 81% selon les experts, vont se rencontrer pour la première fois devant le maire et leurs proches à Gibraltar. Tout semble réuni pour une belle histoire d'amour naissante ce lundi 14 avril, sur la sixième chaîne.

Pourtant, un événement va venir perturber ce conte de fées moderne. En découvrant sa future épouse, Malik va avoir un choc : en bon téléspectateur fidèle de Mariés au premier regard, il va évidemment reconnaître Clémence, candidate malheureuse de la saison précédente qui avait essuyé un refus cuisant de Romain et a décidé de retenter l'aventure. Malgré sa volonté se relancer dans cette expérience, du jamais vu en 9 saisons, la jeune femme de 39 ans ne s'attendait sûrement pas à un tel retournement de situation. Attention spoiler !

Clémence et Malik vont-ils se dire oui ?

"Quand le rideau s'ouvre, la mariée était déjà là, je ne comprends pas trop. Je reconnais Clémence, je suis déconnecté complètement, je suis vraiment déconnecté", va confier Malik face caméra, visiblement gêné et stressé par cette découverte dans les premières minutes de ce mariage "au premier regard" qui peut tourner au fiasco. Face aux caméras, le prétendant de 43 ans n'a pas réussi à cacher son trouble. Ce que Clémence a bien perçu.

Après avoir confirmé qu'elle était sous le charme, celle-ci s'est un peu ravisée. "Je vois quelqu'un qui, en effet, reste plutôt neutre avec moi, je ne me dis pas 'Ouah, il me kiffe !' Je ne sais pas en fait", va confier Clémence de plus en plus désarçonnée par toute la retenue de son potentiel futur mari. Un malaise va donc rapidement s'installer, malgré les sourires de façade.

Un final haletant

Mais dans l'épilogue de cet épisode charnière de Mariés au premier regard, la cheffe d'entreprise va finalement accepter d'épouser l'électricien avec qui elle serait ultra compatible sur le papier. Pour Malik en revanche, l'ombre du doute va planer un long moment. "On n'est pas à l'abri qu'il dise non", va même lâcher la candidate, hantée par le spectre de l'échec de l'année passée.

Ce scénario inédit dans l'histoire de Mariés au premier regard promet donc un final haletant et riche en émotions. Les deux tourtereaux, malgré leur alchimie évidente, arriveront-ils à dépasser ce coup de théâtre pour se projeter dans un véritable avenir à deux ? Clémence connaîtra-t-elle une nouvelle désillusion ? Pas le choix : il va bel et bien falloir regarder jusqu'à le fin pour le savoir.