Mask Singer 2025 : date, costumes, stars masquées, jury (sans Inès Reg)... Une saison 2025 très spéciale

La saison 7 de "Mask Singer" débarque sur TF1 et la Une promet un casting exceptionnel.

Des personnalités plus ou moins connues, cachées dans d'énormes costumes de lapin, de coccinelle, de lion ou de libellule, qui chantent à une heure de grande écoute sur la première chaine du pays. Le concept, aux confins du futile et de l'absurde, a de quoi étonner. Pourtant, depuis 2019, Mask Singer est devenu un rendez-vous incontournable de TF1. Le jeu animé par Camille Combal, où un jury enquête sur des célébrités masquées venues chanter des tubes du répertoire de la variété, a conquis le public.

Après une saison 6 couronnée de succès en 2024, avec 3 à 3,5 millions de téléspectateurs devant leur téléviseur en moyenne à chaque prime, le programme revient en 2025. TF1 a annoncé une 7e saison de Mask Singer à partir du printemps, qui prendra la suite de Danse avec les stars le vendredi soir. Cette année, pas moins de 19 personnalités, un record, se cacheront sous des costumes plus incroyables que jamais pour chanter devant les enquêteurs et le public, tout en protégeant leur identité.

19 personnalités cachées au casting de Mask Singer

Cette saison 2025 de Mask Singer s'annonce très spéciale. Côté casting, le producteur Anthony Meunier annonce "le plus gros palmarès" de l'histoire de l'émission. Au programme : des médaillés olympiques, des lauréats des Grammy Awards, des Brit Awards ou encore des Molières, ainsi que des chanteurs ayant cartonné avec plus d'un milliard de streams. De quoi promettre une saison 7 épique. Si TF1 n'en dit pas plus pour l'instant, quelques indices ont d'ores et déjà été distillés. On sait par exemple que trois stars internationales se cachent dans ces costumes flamboyants, un nouveau record.

Des costumes toujours plus fous, avec des innovations

Les costumes de Mask Singer 2025 seront à l'avenant. La production de Mask Singer a révélé en avant-première quelques-uns des 19 personnages loufoques qui défileront sur scène. Les téléspectateurs découvriront un rhinocéros, une girafe, un "brocoli catcheur" (sic), mais aussi un adorable chaton, ou un majestueux cygne. Visuellement toujours plus impressionnants, certains costumes innoveront avec des yeux-écrans interactifs pour un des personnage baptisé "le bolide". D'autres, comme "la porcelaine", apporteront une vraie touche d'élégance et d'originalité. Voyez plutôt :

Le brocoli © Laurent VU / TF1

Le fraisier © Laurent VU / TF1

Le bison © Laurent VU / TF1

La vache, l'un des costumes de Mask Singer 2025. © Laurent VU / TF1

Un jury sans Inès Reg pour Mask Singer

Le jury de Mask Singer change un tout petit peu quant à lui. Les enquêteurs seront toujours menés par l'incontournable Kev Adams, présent depuis la première heure. Il sera épaulé par Chantal Ladesou et Laurent Ruquier qui rempilent. Mais pas d'Inès Reg cette fois, elle sera remplacée par la nouvelle venue Émilie Poux. Une mise à l'écart après les scandales à répétition dans DALS l'année passée ? Sur Europe 1 en février dernier, Chantal Ladesous s'était confiée sur ce nouveau casting. "C'est une autre ambiance, il y a moins de punching ball si vous voulez", avait-elle notamment lancé, ajoutant que "c'est vrai qu'elle [Inès Reg - NDLR] était un peu conflictuelle. Elle aime ça, c'est un style. Alors qu'avec Élodie Poux, tous se passe très bien".

Le jury de Mask Singer 2025 autour de Camille Ciombal, sans Inès Reg et avec Elodie Poux. © Laurent VU / TF1

La date du premier épisode de Mask Singer 2025 a été annoncée elle aussi : le programme sera de retour le vendredi 2 mai, à 21h10 sur TF1. Il faudra donc patienter un peu (mais pas trop) pour découvrir tous les secrets de cette nouvelle saison, qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des grands événements télévisuels de l'année. Les primes s'égraineront chaque vendredi soir jusqu'à fin juin. Dans la grille, Mask Singer prendra d'ailleurs plus de place cette année, avec un prime de plus que l'an dernier.