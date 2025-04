The Voice 2025 : on sait quand la finale aura lieu et on sait même qui devrait l'emporter

Alors que la demi-finale de "The Voice" a lieu ce samedi samedi 26 avril, la date de la grande finale a été annoncée par TF1.

La 14e saison de The Voice est entrée dans une nouvelle étape sur TF1. Après les auditions à l'aveugle qui ont vu 68 talents sélectionnés, une toute nouvelle épreuve très attendue a fait son apparition : celle des groupes, avant les battles qui ont eu leu ce samedi. Pendant deux soirées, les coachs ont dû former des trios ou quatuors parmi leurs talents puis écrémer encore un peu leurs équipes. Des sélections qui n'ont pas manqué de générer des tensions et des déceptions.

Place désormais à la demi-finale de The Voice en direct samedi prochain. Et les talents semblent encore nombreux à pouvoir s'imposer, du fameux groupe Il Cello formé à l'initiative de Florent Pagny, à Neven ou Gianni (équipe de Zaz) en passant par Mickaël, Aidan Rohr, Laelia (équipe de Patricia Kaas) ou encore Iman, Mega ou Kilonga (équipe de Vianney). Mais à Linternaute, on est sur que c'est une autre favorite qui va s'imposer : Maag, qui brille depuis le début dans l'équipe de Zaz.

Maag grande gagnante de The Voice 2025 (enfin presque)

Son audition à l'aveugle sur "Hold my hand" de Lady Gaga avait retourné les quatre fauteuils. Zaz, Vianney, Florent Pagny et Patricia Kaas s'étaient même battus pour recruter cette artiste à la voix puissante. Un enthousiasme des coachs qui s'est mué en statut d'ultra-favorite de cette saison 2025 de The Voice, amplement justifié par son talent et son CV impressionnant.

La jeune femme de 39 ans interprète en effet le rôle de Stella Spotlight dans la nouvelle production de la comédie musicale "Starmania", mise en scène par Thomas Jolly. Pendant deux ans et demi, elle a assuré pas moins de 360 représentations à guichets fermés de ce spectacle phénomène. Une expérience de la scène qui force le respect.

Mais au-delà de son pédigrée, c'est aussi la personnalité attachante et le parcours de vie de Maag qui touchent le public et les coachs de The Voice et qui pourraient ajouter le petit plus nécessaire à la victoire dans ce genre de télécrochet. On a ainsi appris que la chanteuse souffrait d'endométriose et qu'elle avait dû subir une opération très risquée des poumons suite à un pneumothorax, craignant de ne plus pouvoir chanter.

Lors de son audition, Maag était enceinte de 3 mois, une grossesse rendue possible après un long parcours de PMA. Un destin particulier et un combat de tous les jours face à la maladie, qui font de Maag bien plus qu'une candidate lambda et qui lui donnent une longueur d'avance à l'approche des dernières étapes de The Voice. Une première réponse sera donnée ce samedi 26 avril, avec la demi-finale en direct. Puis la semaine suivante pour la grande finale. TF1 a en effet annoncé il y a peu que l'épilogue de The Voice 2025 avait été fixé le samedi 3 mai.