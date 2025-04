Koh Lanta : TF1 décide de casser la routine, le jeu change de formule ce mardi

Alors que "Koh Lanta" souffre de l'aspect répétitif de ses aventures, TF1 a décidé de tenter quelque chose de nouveau. Enfin pas tout à fait.

TF1 | Mardi 22 avril 2025 à 23h10

La 26e saison de Koh Lanta, baptisée "La revanche des 4 terres", a débuté fin février sur TF1. Et la galère des aventuriers aux Philippines rime cette année avec celle du programme, qui a enregistré des audiences historiquement basses dès son lancement. Après des débuts catastrophiques à 3,7 millions de curieux pour le premier épisode, pire score pour un début de saison, l'aventure a ensuite chuté à 2,61 millions de téléspectateurs en moyenne.

Depuis, Koh Lanta a réussi à se redresser un peu, à 2,74 millions de fidèles à la mi-mars et même 3,18 millions lors du prime marqué par l'évacuation des candidats, en raison d'une tempête tropicale, le 23 mars. Le dernier prime en date, celui du 15 avril, n'a réuni que 2,59 millions de fans en moyenne, malgré la réunification et les vacances scolaires.

Face à cet essoufflement, TF1 a décidé de réagir en cassant un peu la routine. La Une lance une toute nouvelle émission dédiée aux coulisses de Koh Lanta ce mardi 22 avril. Baptisée Les secrets de Koh-Lanta, celle-ci sera diffusée chaque mardi en deuxième partie de soirée, juste après l'épisode hebdomadaire du jeu.

Depuis plus de 20 ans, Koh Lanta applique en effet la même recette éprouvée : des candidats divisés en équipes s'affrontent lors d'épreuves sportives sur une île déserte, avant une réunification où chacun joue pour sa survie dans l'aventure. Un concept devenu un peu répétitif au fil des éditions proposées chaque année. D'autant que désormais on compte souvent deux saisons par an.

Déjà de la nostalgie pour Koh Lanta

Le nouveau rendez-vous de TF1 se voit donc comme un complément inédit pour faire découvrir l'envers du décor de Koh Lanta et renouveler l'intérêt des téléspectateurs. Denis Brogniart, l'animateur emblématique du programme, sera aux commandes, accompagné, chaque semaine d'anciens aventuriers marquants comme Cindy ou Ugo. Pas si nouveau, donc...

Différentes séquences seront proposées dans Les secrets de Koh-Lanta : des interviews des candidats éliminés, qui reviendront sur leur parcours et les moments forts de leur aventure, mais aussi un débrief de l'épisode qui vient d'être diffusé. L'émission lèvera également le voile sur les coulisses de la production, du montage des épreuves mythiques comme les parcours du combattant aux accessoires et décors fabriqués sur-mesure. On découvrira aussi comment sont choisies les récompenses des jeux de confort ou les "mets" douteux de la tant redoutée épreuve de dégustation.

Enfin, une large place sera consacrée à des images cultes. Les Secrets de Koh-Lanta compileront ainsi le meilleur des éditions qui se sont enchainées depuis 2001, avec des classements thématiques : les meilleures cabanes, les plus beaux poteaux, les répliques les plus drôles, ou encore les plus grosses déceptions aux ambassadeurs. Une manière de faire patienter les fans, avec une part de nouveauté, un oeil dans les coulisses, mais aussi beaucoup de nostalgie. Déjà un signe que Koh Lanta devient une émission du passé ?