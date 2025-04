Qui restera dans la lumière ? Pourquoi le nouveau jeu avec Bruno Guillon va être bien plus difficile

Le jeu télévisé "Qui restera dans la lumière ?" fait son grand retour sur France 2, avec Bruno Guillon.

Cette nouvelle édition promet encore plus de rebondissements et de stratégie pour les 100 candidats en lice. Qui restera dans la lumière ?, le jeu-quiz animé par Bruno Guillon, déjà aux commandes de Chacun son tour chaque jour à la mi journée, est de retour samedi 26 avril, à 21h10, sur France 2. Ce rendez-vous familial et divertissant met au défi 100 candidats venus de toute la France et de Belgique. Leur but : rester seuls dans la lumière en éliminant leurs adversaires, pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros !

Le principe de base et les règles de Qui restera dans la lumière ? restent les mêmes : à chaque bonne réponse, les candidats qui commettent des erreurs sont plongés dans l'ombre. Mais cette nouvelle édition apporte son lot de nouveautés pour corser le challenge et maintenir le suspense jusqu'au bout.

Tout d'abord, les candidats devront passer par trois parcours différents pour obtenir leur place en demi- : un "Parcours libre" dans lequel le candidat choisit le niveau de chaque question (facile, moyen ou difficile) à partir du début de l'énoncé ; un "Parcours imposé" où il faudra choisir une question parmi trois dont on ne connaitra que le début, puis répondre aux trois niveaux correspondant au même début de question (vous suivez ?) ; enfin le "Parcours du combattant", où le candidat répartit les trois niveaux de difficulté sur les trois débuts de question proposés.

Une finale qui provoque des frissons

L'objectif évidemment est encore et toujours de mettre le plus d'adversaires dans l'ombre en tentant d'y échapper. Les trois meilleurs candidats s'affronteront ensuite en demi-finale sur 9 questions. Le suspense sera total jusqu'à la révélation du candidat ayant éliminé le plus de concurrents et qui accèdera donc à la grande finale.

En finale justement, la difficulté monte encore d'un cran. Le finaliste devra éliminer un à un ses adversaires pour accumuler 200 euros par rival éliminé. Mais tout pourra basculer au moment de l'ultime question, la plus périlleuse. Le finaliste devra choisir de multiplier sa cagnotte par 2, 3 ou 5... au risque de la diviser d'autant en cas d'échec !

Ce cocktail de suspense, de stratégie et de rebondissements permanent est la recette gagnante de Qui restera dans la lumière ? qui avait réuni 2,1 millions de curieux, soit 12% du public lors de son premier round en juin 2024. Un score moyen mais estimable. "Vous allez voir, cette émission a un visuel assez dingue !", s'est enthousiasmé Bruno Guillon dans les médias pour ce nouveau numéro, promettant un impressionnant mur de 100 candidats, un dispositif spectaculaire, un concentré de culture générale, de rapidité et de choix tactiques des candidats, et bien sûr quelques éclats de rire.