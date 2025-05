Peur sur la base : Audrey Fleurot a décrit "une discipline quasi-militaire" sur le tournage

"Peur sur la base", téléfilm porté par Audrey Fleurot, est rediffusé sur France 3 cette semaine.

FRANCE 3 | Jeudi 1er mai 2025 à 21h05

C'est déjà du vu et du revu même, mais c'est toujours un plaisir de retrouver Audrey Fleurot. Le téléfilm Peur sur la base est rediffusé sur France 3 ce jeudi 1er mai. Initialement sortie en 2017, la fiction réalisée par Laurence Katrian avait déjà été rediffusée en 2023. Elle plonge les téléspectateurs au cœur d'une mystérieuse enquête militaire, sur une base de la Marine en Bretagne. Dans le rôle principal de ce polar aux allures de Meurtres à..., Audrey Fleurot incarne une gendarme maritime au caractère bien trempé. A ses côtés, on retrouve notamment Philippe Lefebvre, Cyril Descours, Charles Clément et Dimitri Storoge.

L'intrigue de Peur sur la base nous emmène plus précisément sur la base militaire de Crozon. Lorsqu'un jeune fusilier marin est retrouvé mort au pied des falaises, une enquête complexe va débuter, au sein d'un régiment où le secret défense règne en maître. Mais l'affaire prend une tournure personnelle quand le propre frère de l'héroïne (Cyril Descours), se retrouve suspecté du meurtre.

Peur sur la base a été tourné dans des lieux emblématiques de Brest et de la presqu'île de Crozon, qui offrent de somptueux paysages en toile de fond. Mais c'est surtout l'ambiance particulière régnant sur le tournage qui a marqué Audrey Fleurot, comme elle l'indiquait à Télé 7 Jours avant la sortie du téléfilm. Il y a son personnage d'abord, qui "annonce la couleur" selon elle, avec un nom - Odessa Berken - qui sent bon l'ordre et la discipline.

"Une discipline quasi-militaire était appliquée sur un tournage"

"C'est une militaire qui fait preuve de beaucoup d'autorité. Une nécessité dans l'exercice de son métier, où elle excelle", détaillait l'actrice, ajoutant que cette femme était "beaucoup plus maladroit(e) dans sa vie sentimentale". Et Audrey Fleurot de souligner son attirance pour ce genre de personnage, "aux visages multiples, très fort en apparence, et qui dissimule de profondes fêlures".

Mais il n'y a pas que le personnage qui s'est révélé strict. Lors des scènes tournées au sein du Centre d'instruction naval de Brest, les militaires eux-mêmes "ont été surpris de voir à quel point une discipline quasi-militaire était appliquée sur un tournage". Selon Audrey Fleurot, "un respect mutuel s'est vite instauré. Ils nous ont conseillé en permanence pour appliquer le protocole à la lettre, éviter les faux pas, en matière de salut ou autre".

Cette ambiance militaire, l'actrice ne la regrette pas et elle s'est parfaitement fondue dans son personnage, elle qui a confié avoir "un grand-père dans la marine, à Toulon". "En règle générale, je m'imprègne de mes personnages dès que je me glisse dans leur costume. Là, pour le coup, en me regardant dans la glace, on y croit immédiatement. C'est plus facile qu'en mettant simplement un jean", s'est-elle amusée , toujours dans Télé 7 Jours.

Un regret cependant pour ce téléfilm : "n'avoir pas pu barrer, moi-même, un bateau… sans doute pour des raisons de sécurité et d'assurances".