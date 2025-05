Les ailes collées : le téléfilm de France 2 est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Le téléfilm "Les ailes collées", adapté du roman à succès de Sophie de Baere, est diffusé sur France 2 ce mercredi.

FRANCE 2 | Mercredi 14 mai 2025 à 21h10

Une fiction bouleversante sur un amour fulgurant entre deux adolescents confrontés à l'homophobie. France Télévisions propose une programmation spéciale cette semaine autour de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, fixée au 17 mai. Au cœur de ce dispositif, on retrouve le téléfilm inédit Les ailes collées, réalisé par Thierry Binisti et adapté du roman éponyme de Sophie de Baere, publié aux éditions JC Lattès et lauréat des prix Maison de la Presse et du LAC en 2022.

Les ailes collées s'inspire directement du roman de Sophie de Baere, best-seller salué par la critique qui raconte l'amour fou et tragique entre Paul et Joseph, deux lycéens dont la relation passionnée est brutalement interrompue par une violente agression homophobe. Témoignage poignant et outil de réflexion sur les a priori et le harcèlement, le scénario d'Alexis Bayet et Alain Layrac suit le cheminement de l'histoire originale, qui part des retrouvailles des deux hommes quinze ans plus tard, faisant immédiatement rejaillir les blessures du passé...

Un roman inspiré lui-même d'une histoire vraie ?

Récit puissant et nécessaire sur la violence des préjugés, la force des sentiments et l'acceptation de soi, Les ailes collées est aussi, pour ceux qui voudraient se pencher sur le livre, un texte sensible qui se penche avec justesse sur les tourments d'une jeunesse confrontée à l'intolérance. Le style délicat mais percutant du roman parvenait à retranscrire toute l'intensité et la beauté d'un amour différent.

S'il s'inspire de la violence bien réelle subie par les homosexuels encore aujourd'hui, le livre de Sophie de Baere n'est pas pour autant inspiré d'une histoire vraie. Pour la revue en ligne Lettre Capitales, en 2022, l'auteure du roman indiquait que sa principale source d'inspiration est née "d'un besoin d'explorer certaines obsessions intimes". "C'est quoi aimer ? Qu'est-ce qui est capable de transcender les êtres ? Qu'est-ce qui fait le couple ? La famille ? La filiation ? Comment se reconstruire après un drame qui nous fracasse ? Qu'est-ce qui permet le changement voire la métamorphose d'un être ? Écrire cette histoire correspondait à la nécessité d'épouser certains éléments de ma réalité et de les explorer à travers un personnage, un autre moi-même", expliquait Sophie de Baere.

Homos en France en deuxième partie de soirée

Avec Emilie Caen, Roby Schinasi, Jeremy Kapone, Max Libert et Alexis Rosenstiehl au casting, la fiction de 90 minutes qui en est tirée est un est un effort louable de France TV dans son engagement contre l'exclusion et les discriminations. Disponible sur la plateforme france.tv depuis le 8 mai, Les ailes collées est diffusé sur France 2 ce mercredi 14 mai, à 21h10.

Le téléfilm, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine pour Max Libert et Alexis Rosenstiehl au Festival des créations télévisuelles de Luchon, sera suivi de la rediffusion du documentaire Homos en France, puis du documentaire inédit Faire corps en deuxième partie de soirée.