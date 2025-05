Mask singer : les identités de nombreux personnages ont fuité, TF1 obligée de réagir dès ce soir

Mask Singer 2025 change de formule dès ce vendredi soir, pour garder un peu de suspense.

La septième saison de Mask Singer a débuté en fanfare le 2 mai dernier, sur TF1, avec le "plus gros palmarès de l'histoire" de l'émission annoncé par la production. Après deux épisodes, on attend de voir : Patrick Sébastien sous le Rhino, Hélène Rollès dans le costume de la Girafe et le chanteur Shaggy - la première star internationale de cette saison - dissimulé en Cyclope ont déjà été démasqués. Il est probable que cette édition de Mask Singer 2025 monte en intensité dans les prochaines semaines, mais il y a un hic.

Au fil des épisodes de Mask Singer, le mystère se lève petit à petit sur plusieurs personnages, insidieusement, mais sans doute plus rapidement encore que lors des saisons précédentes. En plus des révélations sur le plateau, les internautes et les médias spécialisés semblent parvenus à démasquer un grand nombre de participants, avec un indice de fiabilité assez élevé. Télé Loisirs, Ozap, Purepeople et ses avatars Puremedias, Purecharts et Purebreak, et même des sites comme Allo Ciné ou Serieously ont décidé de faire des misères à TF1 en cassant le suspense.

La Vache dans Mask Singer 2025 fait partie des personnages dont l'identité ne fait plus beaucoup de doute. © © Laurent VU / TF1

C'est bien simple, sur les 10 personnages de Mask Singer qui ont lâché leurs premiers indices dans les magnétos ou sur scène avant le troisième prime de ce soir, huit semblent d'ores et déjà connus ou reconnus. Les fuites, ou plutôt les prédictions des experts sur le Web, sont formelles : Séverine Ferrer se cacherait sous le Chaton, Jeanfi Janssens aurait revêtu le costume de l'Autruche, la chanteuse Anne Sila interpréterait le Cygne, Pierre-François Martin-Laval serait La Vache, Marie-Ange Nardi La Dame de Cœur, Damien Sargue le Bison, Philippe Candeloro le Fraisier et le YouTubeur Le Bouseuh aurait été reconnu sous le personnage du Brocoli...

Pour maintenir l'intérêt et le suspense, la production de Mask Singer n'a d'autre choix que de changer sa formule. Consciente depuis déjà longtemps que le mystère entourant les stars masquées ne suffirait pas, elle a prévu un bouleversement du concept dès la troisième émission, à partir de ce vendredi 16 mai. Désormais, chaque prime de Mask Singer sera dédiée à un thème spécifique indique Puremedias. Sur le plateau relooké, Camille Combal et les enquêteurs, costumés en conséquence, recevront les performances des candidats sur des titres en lien avec la thématique. Ce vendredi, ce sera un prime "spécial été", introduit par le présentateur dans un transat, cocktail à la main.

Des soirées spéciales années 90, comédies musicales, karaoké, Las Vegas ou encore Harry Potter sont aussi prévues. Et surtout, lors de chaque prime, un nouveau costume fera son apparition pour tenter de duper les téléspectateurs et préserver le mystère jusqu'à la fin de la saison. Une nouvelle formule événementielle destinée à relancer les spéculations du public et remettre du piment dans ce grand bal costumé.