Ils débarquent complètement nus sur France 2 à l'heure où tout le monde est devant la télé

Le programme événement est diffusé sur France 2 et ne devrait laisser personne de marbre.

FRANCE 2 | Mardi 27 mai 2025 à 21h10

Depuis 2012, deux ingénieurs de formation ont décidé de se fixer un défi complètement fou : parcourir le monde avec le strict minimum. Et ils ont veillé à ne pas galvauder l'expression puisqu'ils s'engagent dans chaque voyage totalement nus, à pied, sans bagages, sans vêtement et sans argent. Nans et Mouts - le nom de ces deux joyeux voyageurs - tentent par la suite de rallier une destination et de se débrouiller en comptant uniquement sur la générosité des personnes rencontrées pour avancer dans leur périple. Et accessoirement pour finir habillés et la tête pleine de souvenirs.

Vous l'aurez reconnue si vous allumez France 5 de temps en temps : l'émission Nus et Culottés se base sur ce principe élémentaire qui lui a permis de vivre déjà 12 saisons, 45 voyages et de parcourir 30 000 km. Mais cette semaine, Nans et Mouts risquent de se faire encore un peu plus connaître. Les deux acolytes, qui se sont rencontrés en école d'ingénieurs, arrivent tout nus sur France 2, à l'heure où tout le monde est devant la télé, pour une émission spéciale.

C'est ce mardi 27 mai, à 21h10, que les téléspectateurs vont les retrouver pour un numéro exceptionnel de Nus et Culottés. Partant d'une petite île au large de Cannes, les deux acolytes se sont lancé une nouvelle mission : traverser la France pour organiser un concert en montgolfière au-dessus du Mont-Saint-Michel, à plus de 1000 km de leur point de départ !

Comme à leur habitude, Nans et Mouts s'élanceront sans le moindre sou en poche, ni le moindre habit sur le dos, avec pour seul équipement leurs caméras. L'objectif : vivre une nouvelle expérience humaine intense en s'en remettant à la bienveillance et à la solidarité des Français. Pour y parvenir, ils devront se nourrir, se loger, mais aussi cette fois trouver un pilote de montgolfière et une personne prête à chanter dans le ciel ! Le tout sans argent.

Spoiler : visiblement Nans et Mouts sont arrivés au Mont-Saint-Michel lors du tournage. © Bonne Pioche Télévision, via PhotoTélé

La drôle d'histoire de Nus et Culottés

Nans Thomassey et Guillaume Tisserand-Mouton, les vrais noms de Nans et Mouts, sont venus expliquer leur projet sur le plateau de Quotidien la semaine dernière. L'occasion aussi de revenir sur la genèse de Nus et Culottés dans une séquence qui vaut son pesant de cacahuètes tellement elle est drôle (on ne peut que vous conseiller d'aller la regarder, mention spéciale au récit de leur arrivée chez France TV en tenue d'Adam pour vendre leur projet). Même après 14 ans, ils ne perdent rien de leur envie d'aller à la rencontre des autres et de montrer qu'on peut faire confiance et coopérer entre inconnus.

En 600 jours sur les routes, ils n'ont passé que 17 nuits dehors et n'ont vraiment renoncé que 3 ou 4 fois. Des échecs qui rappellent que "l'objectif est dans la relation, pas la destination". "Nous avons raté des défis mais réussi tous nos voyages", explique Nans à France Télévisions. "Nous tenons à maintenir cette flamme qui consiste à rencontrer l'autre. Au fond, c'est ce qui se joue dans le vagabondage", abonde Mouts.

Le secret pour garder leur fraîcheur et leur motivation ? S'imposer des règles strictes, comme ne jamais dormir chez quelqu'un qui les reconnaît. "C'est déjà arrivé une fois, à Cannes. On a dormi dans la rue", se souvient Nans. Et ce nouveau challenge sur France 2 risque encore de leur faire vivre bien des péripéties. "Nous savions que ce voyage allait donner lieu à une diffusion un peu particulière. Nous voulions un défi à la hauteur de ce film événement, plus long que les autres épisodes", a confié Mouts à France Télévisions. Préparez-vous à un voyage XXL aussi improbable qu'enthousiasmant.