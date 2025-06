T18 : une grosse star, une émission spéciale, un film... Le programme du premier jour de la chaine et de la suite

La nouvelle chaîne T18 arrive sur le canal 18 de la TNT. Au programme : faire réfléchir sans s'ennuyer grâce à une ou deux stars et une programmation originale.

Le 6 juin est un jour parfait pour un débarquement. T18 arrive ce vendredi sur la TNT pour tenter de conquérir le cœur des Français. La nouvelle chaîne du groupe de médias CMI France est ainsi la première à "débarquer" sur les écrans, après la disparition de C8 et NRJ12 en février (une autre chaine, Novo19, arrive en septembre).

Dirigée par Christopher Baldelli, ancien patron de RTL et France 2, T18 a pour ambition de devenir rapidement une grande chaîne généraliste en séduisant un large public, et notamment les 25-49 ans. Son slogan résume bien son positionnement : "La télévision qui s'amuse à réfléchir".

Dotée d'un budget annuel de 30 millions d'euros, T18 mise en effet sur une grille alliant culture, débats et divertissements de qualité. Pour cela, elle s'est attachée les services de figures bien connues comme Laurent Ruquier, principale star recrutée par CMI, qui présentera chaque samedi en prime-time un grand talk-show baptisé Chez Ruquier et rappelant les grandes heures d'On n'est pas couché. L'autre recrue phare est l'ex-journaliste de BFMTV Matthieu Croissandeau, aux manettes de Pour tout vous dire, une émission quotidienne d'actualité diffusée à 22h30.

Matthieu Croissandeau, Laurent Ruquier et Ava Djamshidie, nouveau trio de choc de T18. © Service presse T18

Côté programmes, la chaîne promet au moins 3000 heures de documentaires inédits par an, couvrant des thèmes variés comme l'histoire, les sciences ou la géopolitique. De grands films et au moins 25 pièces de théâtre ou lives sont également annoncés en première partie de soirée. Côté infos et débats, on a entendu et lu de jolis mots, comme "tolérance", "pluralisme", et "raison", qui feront sans doute du bien dans le contexte actuel. En plus de l'émission de Ruquier et de Croissandeau, la chaîne proposera chaque lundi [En]quête de sens, avec un film ou un docu suivi d'un débat de société animé par Ava Djamshidi, rédactrice en chef du magazine Elle.

Pour son premier jour d'antenne, T18 donne le coup d'envoi à 19h45 avec T18, c'est maintenant !, une émission spéciale présentée justement par Laurent Ruquier, Matthieu Croissandeau et Ava Djamshidi et qui dévoilera la grille des programmes, avant d'enchaîner directement avec... un film. C'est "Yves Saint-Laurent" avec Pierre Niney qui est programmé en prime time. A 22h30, les téléspectateurs découvriront enfin le premier numéro de Pour tout vous dire.

La semaine suivante, on trouvera sur T18 le one-man show "Ramsès II", le film oscarisé "Everything Everywhere All at Once", un documentaire inédit sur la charge mentale, une série avec Josiane Balasko, ou encore un portrait de l'impératrice Marie-Antoinette à Versailles. Assez pour trouver sa place dans le paysage audiovisuel français ? Réponse dans les prochaines semaines avec les premiers chiffres d'audience de la chaîne.