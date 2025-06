La manière forte : enfin un rôle principal pour Grégoire Bonnet (parce que pour tout dire, on l'adore) !

Grégoire Bonnet, le visage familier de "Scènes de ménages", campe enfin un rôle de premier plan dans le thriller "La manière forte". Un téléfilm événement à ne pas rater.

Angoulême. À la retraite depuis un an, Thierry Chevalier, ex-policier aux méthodes controversées, reprend du service pour enquêter sur une série de meurtres portant la signature d'un tueur qu'il avait lui-même arrêté par le passé en extorquant ses aveux de manière musclée. Le véritable coupable serait-il toujours en liberté ?

Pour résoudre ce mystère, Chevalier est placé sous les ordres de la jeune capitaine Kabongo, aussi progressiste qu'il est conservateur. Tout les oppose : méthodes, valeurs, personnalités. Parviendront-ils à mettre leurs différends de côté pour faire avancer l'enquête ?

Cette intrigue, c'est celle du téléfilm La manière forte, écrit par Lionel Olenga, réalisé par Vincent Primault, et diffusé sur France 2 ce vendredi 6 juin. La fiction de 90 minutes réunit un casting alléchant : aux côtés de Grégoire Bonnet dans le rôle du bourru et bien peu supportable Chevalier, on retrouve notamment Clarisse Lhoni-Botte, Isabel Otero et Cyril Descours. La musique est signée Maxime Desprez et Michael Tordjman.

Mais c'est bien Grégoire Bonnet qui retient toute l'attention. Révélé par la série quotidienne Scènes de ménages sur M6, où il campe depuis 2015 le pharmacien Philippe, l'acteur de 52 ans n'avait jusqu'alors décroché quasiment que des seconds rôles au cinéma comme à la télévision. On l'a notamment vu dans La Vérité si je mens ! 3, Adopte un veuf, Vestiaires, ou encore la série hospitalière Nina dans laquelle il excelle dans le rôle d'un médecin hautain, arrogant, méprisant. Une terreur du bloc mais bien plus complexe qu'on croit.

Avec La manière forte, Grégoire Bonnet prouve encore l'étendue de son talent dans un rôle taillé sur mesure. Son personnage de flic à l'ancienne, misogyne et politiquement incorrect, est à des années-lumière de l'image sympathique qu'on lui connaît dans Scènes de ménages. Un contre-emploi total qu'il porte avec un plaisir communicatif.

Il était temps qu'un premier rôle soit offert à cet acteur attachant qu'on adore, disons-le tout de go. Son jeu tout en nuances, son sens du rythme et son abattage comique font merveille. Il porte le film sur ses épaules avec l'aisance des grands. On espère d'ailleurs d'autres projets d'envergure, au cinéma comme à la télévision.