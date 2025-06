Stars 80 vs stars 90 : qui a participé à la "grande battle" ? La liste des invités

Phénomène nostalgique depuis des années, la tournée "Stars 80" arrive sur M6 avec un nouveau concept original : une battle avec des stars des années 90.

Après le succès rencontré par la tournée "Stars 80 : Encore !" qui a réuni plus de 400 000 spectateurs, un nouveau concept débarque cet été en France. Deux concerts "Stars 80 vs Stars 90 : la grande battle" ont été programmés ces vendredi 6 et samedi 7 juin 2025, à la Décathlon Arena de Lille. Et le second sera diffusé en quasi-direct (ou en léger différé c'est selon) sur M6, se samedi à partir de 21h10.

Créée en 2013 suite au film "Stars 80", la tournée nostalgique réunit depuis 12 ans sur scène les plus grandes stars françaises de ces années plus ou moins réussies artistiquement. Emmenés par Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader et les autres, une palanquée de chanteurs et chanteuses à la mode dans les années 1980 enchaînent tubes disco et chansons de variété bien connues, pour le plus grand plaisir d'un public conquis d'avance et doucement régressif.

Cette année, il faut bien renouveler un peu le concept. Les stars des années 90 entrent donc dans la danse pour défier celles de la décennie précédente. Le concept de ces nouveaux concerts est simple : sur chaque titre, deux artistes, un de chaque "team", s'affrontent. Le public départage les prestations à l'applaudimètre.

Les artistes présents sur la scène de "Stars 80 vs stars 90"

L'événement sera présenté par l'imitateur et chanteur Michaël Grégorio qui interviendra aussi sur scène. Un hommage sera évidemment rendu aux disparus de la troupe. La programmation promet quant à elle des duels de haute volée entre les deux générations. Côté années 80, on retrouvera notamment le légendaire Patrick Hernandez et son tube planétaire "Born to be Alive", Jean-Pierre Mader ("Macumba"), Début de Soirée, les indéboulonnables Images (avec ou sans Emile ?) ainsi que la pulpeuse Sabrina.

Face à eux, la fine fleur des 90's a été invitée avec en tête d'affiche l'interprète de "Tu m'oublieras", Larusso. A ses côtés, Hélène Segara, Michael Jones, Zouk Machine et la star australienne Tina Arena viendront défendre les couleurs de leur décennie. Ophélie Winter sera aussi de la partie avec "Dieu m'a donné la foi".

Un peu dans l'entre-deux, le très informé Pure Charts évoque aussi la présence de Joniece Jamison ("Joue pas" avec François Feldman), Phil Barney ("Un enfant de toi"), Vivien Savage ("La P'tite Lady"). D'autres invités surprise sont annoncés pour le show à Lille comme sur M6.

Une évolution musicale

Interrogés par BFMTV dernièrement, Patrick Hernandez et Larusso expliquaient le succès transgénérationnel de leurs tubes par leur universalité et leur capacité à réunir petits et grands. De "Macumba" à "Fruit de la Passion" en passant par "Évidement" et "Toi mon toit", le public connaît forcément les airs de la set list, qui ont bercé son enfance ou sa jeunesse.

L'évolution est aussi musicale : après les dominantes disco et variété des années 80, la pop, le R&B, le zouk et la dance des années 90 vont venir s'inviter dans cette opération nostalgie tous azimuts. De quoi ravir tous les amateurs de cette décennie qui s'éloigne inexorablement. Car les années 1990 Mesdames et Messieurs, c'était il y a 30 ans déjà bien tassés. Le rédacteur de cet article vous laisse donc profiter du spectacle et part méditer sur son âge déjà très avancé.