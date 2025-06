La date de la finale de Koh Lanta est déjà connue, l'épilogue du jeu d'aventure arrive au pas de course

Le jeu d'aventure phare de TF1 arrive à son terme. La date de la grande finale de "Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres" vient d'être dévoilée.

Lancée le 25 février dernier, la saison 2025 de Koh-Lanta, intitulée "La Revanche des 4 Terres", a connu des débuts mitigés en termes d'audiences et continue à vivre des hauts et des bas. Dernière preuve en date : l'épisode du 3 juin, qui annonçait "le plus grand coup de bluff de l'histoire du jeu" a attiré 3,14 millions de fans, loin derrière une simple rediffusion de la série Alex Hugo, qui a rassemblé quant à elle 4,62 millions de téléspectateurs sur France 3 , selon le site Médiamétrie

Les derniers soubresauts de l'aventure, diffusés le mardi 3 juin, ont pourtant réservé leur lot de surprises et de rebondissements, avec un faux collier d'immunité qui a trompé tout le conseil et permis à Jérôme et Claire de sauver leur peau au détriment de Noémie. Le prochain épisode, attendu le mardi 10 juin, s'annonce tout aussi palpitant.

Outre les traditionnelles épreuves et conseils éliminatoires, un candidat décrochera cette fois son ticket d'accès direct en finale grâce à un totem d'immunité exceptionnel. De quoi ajouter une pression supplémentaire sur les épaules des aventuriers, à l'aube du sprint final.

Une date pour l'épreuve d'orientation, une autre pour les poteaux

Car le dénouement de cette édition 2025 est imminent. Selon les informations communiquées par la première chaîne, la mythique épreuve d'orientation, ultime jeu avant les emblématiques poteaux, sera diffusée le mardi 17 juin. Les téléspectateurs découvriront à cette occasion les noms des cinq chanceux finalistes de cette "Revanche des 4 Terres". Et cette date en annonce une autre puisque la finale doit logiquement arriver une semaine plus tard, selon la mécanique quasi-ancesatrale de Koh Lanta.

La date de la finale de Koh Lanta 2025 est donc fixée au mardi 24 juin. Le rideau tombera définitivement sur cette saison si particulière. "L'ultime aventurier, qui remportera les 100 000 euros après plus de 40 jours d'efforts et de privations, sera-t-il du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest ? Ne manquez pas la Finale de 'Koh-Lanta, la Revanche des 4 Terres', le mardi 24 juin dès 21h10 sur TF1 et TF1+", a écrit la chaine dans un communiqué cette semaine.

La grande finale sera proposée aux téléspectateurs avec ses incontournables : l'épreuve des poteaux qui désignera les deux ultimes finalistes, puis le dépouillement en direct, sur le plateau, du vote final du jury composé des anciens candidats. Un moment toujours très attendu qui révèlera le nom du successeur de Thibault, grand gagnant en 2024.

Si les audiences parfois décevantes du programme pouvaient interroger, les fans peuvent se rassurer : l'émission devrait être de retour en 2026 pour une (ou deux) nouvelle(s) édition(s) pleine(s) de surprises. L'année prochaine, le jeu d'aventures produit par ALP pour TF1 fêtera en effet son 25e anniversaire et il se dit qu'une édition "all stars" serait en préparation.