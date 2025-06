Tout beau, tout 9 : dates, heure, chroniqueurs... Hanouna a déjà tout dit, avec un petit air de déjà vu

Cyril Hanouna a levé le voile sur sa nouvelle émission "Tout beau, tout 9" qui débutera à la rentrée sur W9.

Cyril Hanouna fait son grand retour à la télévision ! Enfin presque. Après l'arrêt de Touche pas à mon poste en mars dernier, l'animateur star lance à la rentrée une nouvelle émission quotidienne sur W9, chaîne du groupe M6. Intitulée Tout beau, tout 9, et présentée comme une émission de divertissement, loin des polémiques de TPMP, elle s'annonce néanmoins comme la digne héritière du programme phare de C8.

Ce mercredi 4 juin, dans On marche sur la tête qu'il anime sur Europe 1, Cyril Hanouna a suivi une des lignes directrices récurrentes de l'émission : parler de lui. Il a ainsi dévoilé les premiers détails de ce Tout beau, tout 9 très attendu par ses "fanzouzes". Rendez-vous est pris tout d'abord avec sa communauté, puisque la date de lancement est désormais connue : c'est le lundi 1er septembre, à 18h45 précises qu'on retrouvera Hanouna et sa bande sur W9. Une case horaire identique à celle de TPMP.

Des chroniqueurs de TPMP dans Tout beau, tout 9

"On ne va pas changer une formule qui gagne", a d'ailleurs assuré Baba, promettant "une page blanche", mais aussi des points communs. "Forcément ça va fortement ressembler à TPMP, on va beaucoup rigoler et on va beaucoup apprendre de choses", a-t-il promis. Les téléspectateurs retrouveront donc l'esprit et les codes qui ont fait le succès de son ancienne émission, sans qu'on sache encore vraiment si les débats sur l'actualité et les médias en feront partie, ce que la direction de M6 a plusieurs fois écarté.

Côté équipe, une partie des chroniqueurs emblématiques de TPMP suivront Cyril Hanouna dans l'aventure, à commencer par Valérie Benaïm et Géraldine Maillet, Fabien Lecoeuvre ou encore Olivier Dartigolles. De nouvelles recrues feront aussi leur apparition autour de la table, comme la personnalité de téléréalité et influenceuse Jade Leboeuf.

En revanche, un visage bien connu des fidèles de l'animateur manquera à l'appel : Gauthier Le Bret. "Gauthier va nous manquer et on va lui manquer", a annoncé Cyril Hanouna, attristé de ne pas pouvoir compter sur ce chroniqueur régulier de TPMP et d'On marche sur la tête. D'après les informations de Purebreak, Gauthier Le Bret souhaiterait en effet se consacrer à ses autres projets sur CNews et Europe 1.

Le lendemain de la grande première de Tout beau, tout 9, le mardi 2 septembre, Cyril Hanouna fera aussi son retour à la radio. Il reprendra les commandes de la tranche 15h-18h sur Fun Radio, toujours accompagné d'une partie de son équipe comme Valérie Benaïm et Géraldine Maillet. L'animateur a cependant prévenu que cette émission, baptisée Tout beau, tout Fun serait plus "légère" qu' On marche sur la tête. C'est un certains Pascal Praud qui prendra le relais de "Baba" sur l'antenne de la radio du groupe Bolloré. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé les compliments l'un envers l'autre à l'antenne cette semaine.