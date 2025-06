Fort Boyard : le successeur d'Olivier Minne dévoilé, ceux auxquels on a échappé aussi

Après 23 ans de bons et loyaux services, Olivier Minne quittera l'animation de "Fort Boyard" sur France 2 à la fin de la saison. Son successeur vient d'être dévoilé.

Olivier Minne, visage emblématique de Fort Boyard depuis 2003, s'apprête à tourner une page importante de sa carrière. L'animateur de 58 ans rendra les clés du célèbre fort à l'issue de la saison estivale 2025. En effet, France Télévisions a annoncé qu'Olivier Minne rejoindra le groupe M6 à la rentrée 2026, pour de nouveaux projets.

La question de sa succession à la tête de l'émission culte de France 2 est évidemment sur toutes les lèvres. Qui pour reprendre le flambeau et guider les candidats à travers les épreuves physiques et les énigmes imaginées par l'esprit fourbe du Père Fouras ? Selon les informations dévoilées par le journaliste médias Clément Garin, ancien chroniqueur de TPMP, le nom du remplaçant d'Olivier Minne est désormais connu.

Foin de suspense : c'est Cyril Féraud qui a été choisi par la production d'Adventure Line Productions (ALP) pour devenir le nouveau maître du Fort dès 2026. Âgé de 40 ans, il s'est imposé ces dernières années comme un visage incontournable de France Télévisions, notamment depuis qu'il a repris les rênes du jeu Tout le monde veut prendre sa place en 2024 après avoir brillé aux manettes de La Carte aux trésors, 100% logique, ou encore The Floor. Cyril Féraud connaît bien l'univers de Fort Boyard pour y avoir fait plusieurs apparitions remarquées par le passé.

On a échappé au pire comme au meilleur (ne nous fâchons pas)

Et c'est peu dire que les téléspectateurs ont échappé au pire comme au meilleur, selon les points de vue. D'autres noms ont en effet été évoqués pour cette succession prestigieuse mais délicate, par Clément Garrin comme dans plusieurs médias. Premier d'entre-eux : Vincent Lagaf' qui fait un retour sur le devant de la scène remarqué en remettant en selle son Bigdil sur RMC Story.

Moins baroudeur, plus magique, mais tout aussi foufou, Eric Antoine aurait aussi décliné la proposition de jouer aux chaises musicales avec Olivier Minne entre France Télévisions et M6 d'où il vient et où il semble toujours fourmilier de projets. Déjà aux manettes des Traitres, ce dernier a relancé Le Juste Prix et La roue de la fortune en quelques mois et ne semble pas prêt de s'arrêter.

Un autre animateur se serait porté candidat pour Fort Boyard, mais n'a pas été retenu quant à lui : il s'agirait de Benjamin Castaldi. L'ancien présentateur de Secret Story et chroniqueur de TPMP aurait été écarté par la production. C'est donc Cyril Féraud qui aura la lourde tâche de faire perdurer la magie de Fort Boyard, tout en apportant sa touche personnelle à ce programme incontournable de l'été. Rendez-vous en 2026 pour le découvrir.