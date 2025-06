Laurent Ruquier a-t-il pris le melon ? Voici pourquoi il a nommé son émission "Chez Ruquier"

"Chez Ruquier" est la nouvelle émission hebdomadaire de Laurent Ruquier sur T18.

Laurent Ruquier signe son retour à la télévision ce samedi 14 juin, à 20h, avec le lancement de Chez Ruquier, nouveau talk-show culturel hebdomadaire diffusé sur T18, chaîne fraichement débarquée sur la TNT. Un rendez-vous attendu, une semaine après l'ouverture officielle de T18 déjà inaugurée par Ruquier lui-même le 6 juin dernier, et un nouveau virage dans la carrière de l'animateur... Ou peut être plutôt une forme de retour au format qui a fait son succès par le passé sur le service public.

Chez Ruquier réunit en effet chaque semaine pendant une heure autour d'une table six invités, artistes, sportifs, personnalités de la culture ou des médias, dont au moins un humoriste par numéro, la "petite marque de fabrique" de Laurent Ruquier pour "dénicher des talents et les faire connaître". Ces invités permettront à l'animateur de partager ses enthousiasmes et sa curiosité sur les sorties et l'actu culturelles. Le programme se veut "une vitrine pour les livres, le cinéma, la musique, le théâtre, les expositions, les humoristes", a détaillé l'intéressé dans plusieurs médias ces derniers jours.

Gros changement en revanche par rapport à On n'est pas couché et consorts : exit les chroniqueurs et les débats enflammés entre des Eric Nolleau et autres Eric Zemmour (qui ont d'ailleurs fini par tomber d'accord sur pas mal de sujets). Ici, Ruquier sera seul maître à bord dans une émission rien qu'à lui. "Il n'y aura pas de chroniqueur, il n'y aura pas de journaliste. Je serai tout seul et il y aura six invités avec moi sur le plateau", a-t-il précisé. Un choix assumé pour une émission d'une heure seulement, où il souhaite "laisser la place aux invités".

Si on ne peut s'empêcher d'avoir une impression de déjà vu, Laurent Ruquier estime que cette émission 100% culturelle est une première. Et elle a une nouveauté de taille selon le maître de cérémonie : "C'est la première fois que je mets mon nom dans un titre", a indiqué l'animateur à Télé Loisirs. Le signe que Laurent Ruquier a pris le melon ? Il livre une autre explication : venir "chez Ruquier", c'est "généralement ce que disent mes invités entre eux ou avec leurs attachés de presse", indique-t-il. Et de s'amuser de ce choix de nom après plus de 30 ans de télé : "C'est le moment, après ça sera trop tard !"

Reste désormais "une page blanche à remplir" et un pari audacieux à relever pour l'animateur avec ce nouveau format, un contre-pied des talk-shows actuels, souvent surchargés en intervenants et en sujets polémiques.