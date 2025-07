Emilien éliminé des 12 Coups de midi : voici les questions qui ont fait tomber le Maître de midi

À 12h37 ce dimanche 6 juillet, Emilien a été éliminé de l'émission les 12 coups de midi lors de l'épreuve du "Coup fatal" face à Romain. Retour sur le duel qui a tout fait basculer.

Habitué de l'émission Les 12 Coups de midi depuis septembre 2023, Émilien a été éliminé du programme ce dimanche 6 juillet. C'est lors de l'épreuve du "Coup fatal" que le jeune homme a flanché. Il s’agit d’une manche chronométrée lors de laquelle les concurrents doivent répondre à un maximum de questions en un temps imparti. "J’ai répondu à moins de réponses en une minute que mon adversaire du jour", a indiqué Emilien au Parisien, qui l’avait interrogé en mai, après le tournage de son élimination. La défaite est intervenue à 12h37 aujourd'hui après la page publicitaire. Au cours du Coup fatal, Emilien finit par trébucher en répondant mal à plusieurs questions, note le site Actu.fr. Parmi elles, on retrouve : Combien y a-t-il de docteurs dans le Cluedo classique ? Quel animal tient Patrick sous le bras sur l’affiche du film Camping ? Quelle est la brasserie en face du café de Flore et des Deux Magots ? À quel volatile est-on comparé quand on dit de quelqu’un qu’il est maigre ? Ou encore, en escrime, une phrase marque le début des engagements. Complétez : "En garde, prêts…"

Emilien s’était pourtant imposé depuis plusieurs années comme un pilier de l'émission animé quotidiennement par Jean-Luc Reichmann. Au fur et à mesure, il avait su gagner le cœur du public grâce à sa simplicité, sa bienveillance, son humour et un sang-froid sans pareil. 21 mois... c’est la durée record de sa participation faisant de lui et sa performance un rendez-vous familier pour des millions de téléspectateurs. Une culture générale remarquable et une réactivité sans faille ont fait d'Emilien un participant hors du commun. Il repart avec une somme de près de 2,6 millions d'euros, de quoi largement le consoler.

Le jeune Émilien réagit à sa défaite avec le sang froid qui le caractérise depuis le début : “Il n’y a pas de réaction à avoir. On sait depuis le début qu’on finira par perdre. C’est la suite logique”, admet-t-il du bout des lèvres. Il admet toutefois avoir passé un cap :”Je suis vraiment très content d’avoir pu jouer pendant aussi longtemps. C’est une page qui se tourne”, admet-il.

Invité sur Europe 1 mardi 10 juin, Jean-Louis Blot, président d'EndemolShine France, qui produit Les 12 Coups de midi, avait répondu aux rumeurx selon lesquelles Emilien allait être éliminé, il avait tenu à temporiser. "De toutes façons, on est obligés de vivre avec ce qui se dit sur les réseaux sociaux ; ce qui se dit de vrai ou de faux", a-t-il déclaré. Puis il avait donné une indication sur les rumeurs d'élimination d'Emilien, pourtant très insistantes. "Grosso modo, 90% de ce qui se dit n'est pas tout à fait vrai, ou plutôt flou", selon lui. Une manière de laisser un peu de suspense et de faire savoir que tout ne se passera pas comme prévu, sans totalement démentir les informations qui était sorti notamment par le bias du quotidien Libération. Cela s’est toutefois confirmé, un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire de l’émission des 12 coups de midi.

Pour remonter à la première apparition du jeune candidat prodige, Emilien, il faut aller à la date du 25 septembre 2023. Le nouveau Maître de Midi n’était qu’au début d’un long parcours qui allait le mener à une série de victoires jusqu’à ce dimanche 6 juillet. Un candidat qui est, sans nul doute, entré dans les annales de l’histoire de l’émission. “Après 1 an et 10 mois, soit 647 participations, 2 566 931 euros de gains et de cadeaux, 23 étoiles mystérieuses décrochées dont autant de voitures gagnées et 193 coups de maître, Emilien, surnommé le P’tit Kabon, entre définitivement dans la légende du petit écran”, écrit TF1 dans un communiqué.

Au-delà d’une émission française, le parcours du jeune homme est également un record mondial de participation à un jeu télévisuel en solo et aussi un record européen en termes de gain. “Emilien a repoussé toutes les limites, jour après jour, sous les yeux de millions de fidèles téléspectateurs”, ajoute le groupe TF1.