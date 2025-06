Mask Singer 2025, la grande finale : tous les indices et les pronostics avisés sur les trois finalistes

La grande finale de "Mask Singer" 2025 approche à grands pas. Cette semaine, le nom du grand gagnant de cette 7e saison sera enfin dévoilé.

La finale de la saison 7 de Mask Singer sera l'un des événements TV de cette fin de semaine sur TF1. Vendredi 27 juin, à 21h10, la Une a prévu une soirée événement avec une ultime bataille entre trois drôles de personnages et pas mal de surprises. Au programme : le retour de trois costumes emblématiques de Mask Singer par le passé, le temps d'un duo avec les finalistes encore en lice. Il s'agit du Léopard (Chimène Badi), de l'Épouvantail (Gérémy Credeville), finalistes de 2024, ainsi que du Papillon (Denitsa Ikonomova), gagnante de l'édition 2022.

Les finalistes de Mask Singer sont quant à eux connus : après l'élimination du Cygne se vendredi, où se cachait évidemment la chanteuse Anne Sila, il ne reste plus que trois personnages mystérieux en compétition pour tenter de remporter le trophée et succéder à l'Hippopotame, alias Agustin Galiana l'année passée. On a compilé les indices et les pronostics les plus avisés pour chacun des finalistes :

Le Chaton

Dès ses premiers pas sur la scène de Mask Singer, le Chaton a ébloui le public avec sa voix parfaitement maîtrisée. Selon les indices, il aurait été entendu "dans le monde entier" et a un lien avec le mot "club", le chiffre 90 et la chanson "Baby One More Time" de Britney Spears. Le Chaton aurait aussi joué dans une série et serait fan d'équitation. La piste la plus solide mène vers Séverine Ferrer, animatrice emblématique de "Fan de" dans les années 2000, qui a aussi joué dans la série Classe Mannequin et participé à l'Eurovision en 2006.

La Vache

Ce personnage gourmand et malicieux de Mask Singer 2025 a rapidement été démasqué par Kev Adams et Laurent Ruquier. Humoriste révélé avec la troupe des Robins des Bois, il aurait "chuté" par le passé, fréquenté de nombreuses stars comme Guillaume Canet ou Marion Cotillard, et beaucoup aimé la saga "Les Profs" dans laquelle il a joué. D'autres indices comme "pharaons", "1997" ou les chansons de Mariah Carey et David Bowie confirment qu'il s'agirait bien de Pierre-François Martin-Laval, alias Pef.

La Girafe

La grande dame de cette saison de Mask Singer reste la plus mystérieuse. Elle serait "sortie des sentiers battus", aurait "parcouru les continents" et "fait découvrir de nouveaux horizons". Un lien avec le cinéma, le théâtre et la réalisation a aussi été évoqué. Si les noms d'Isabelle Nanty ou Mélanie Laurent ont été cités, les enquêteurs semblent convaincus qu'Hélène de Fougerolles, vue récemment dans "Balthazar" sur TF1, se cache derrière ce costume.

Rendez-vous le 27 juin pour le dénouement de cette passionnante enquête. Les derniers indices et les duos avec d'anciens candidats viendront peut-être bouleverser les pronostics avant les ultimes démasquages.