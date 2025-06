Mask Singer 2025 : le gagnant dévoilé, Kev Adams casse l'ambiance

Ce soir, la finale de Mask Singer saison 7 s'est déroulée sur TF1. C'est finalement la Girafe qui a emporté la saison, mais pas sans remarques acides de Kev Adams au passage, accusé par les internautes de vouloir faire gagner la Vache.

En direct

27/06/25 - 23:59 - Les meilleurs moments de la finale FIN DU DIRECT - Si vous avez loupé le déroulé de cette finale de la saison 7 de Mask Singer, on vous fait un récapitulatif : Les trois finalistes ont chanté en duo avec d'anciens candidats, le Léopard (Chimène Badi) pour la Girafe, l'Épouvantail (Gérémy Credeville) pour la Vache, finalistes de 2024, et le Papillon (Denitsa Ikonomova), gagnante de l'édition 2022, pour le Chaton.

Le Chaton a ensuite été éliminé à une voix près. Il dissimulait Séverine Ferrer, comédienne et animatrice de télévision.

La Vache et la Girafe ont interprété chacun un titre en solo à l'issue duquel le vote final a eu lieu.

C'est finalement la Girafe, donc Lola Dubini, qui a remporté le trophée. La vache, soit Pef, finit deuxième.

27/06/25 - 23:47 - Un entraînement spécial pour Pef, alias la Vache, à cause de sa claustrophobie Pef qui incarnait la Vache dans cette saison, a confié avoir eu des vrais problèmes en début de saison. En effet, le comédien et humoriste est totalement claustrophobe. Se retrouver dans un costume intégral et un masque quasiment opaque a donc été un défi pour lui. On a pu voir Pef paniquer lors de la première répétition notamment, n'arrivant même pas à atteindre le plateau depuis les loges. Il en est arrivé à devoir s'entraîner chez lui, portant un masque de moto pour s'habituer à la sensation pendant des heures.

27/06/25 - 23:32 - La victoire de Lola Dubini saluée en ligne Les internautes sont très majoritairement heureux de la victoire de la Girafe qu'ils sont nombreux à saluer sur les réseaux sociaux : Félicitations à

@LolaDubini pour son sublime parcours !! Bravo !!", "Une artiste de notre génération qui gagne qu’on a vu grandir qu’on aime elle le mérite quel parcours depuis Incroyable Talent alors qu’elle était adolescente bravo notre Auvergnate d'adoption. Une humoriste, chanteuse, comédiennne une showgirl", "En vrai c’est absolument génial de voir Lola gagner",

27/06/25 - 23:28 - Les premiers mots de la gagnante, Lola Dubini Lola Dubini, qui est donc la grande gagnante de Mask Singer saison 7, adresse ses premiers mots après sa victoire : "C'est en partie grâce à vous le public et le jury. Vous avez été le meilleur public. Je repars avec le trophée dans la savane. Être sous un masque m'a permis de faire beaucoup plus de choses que d'habitude"









27/06/25 - 23:15 - La Girafe remporte Mask Singer saison 7 ! C'est donc la Girafe qui remporte cette saison de Mask Singer. Elle dissimulait bien Lola Dubini, comédienne et actrice française, comme deviné par le public et le jury depuis un certain temps. La comédienne a adoré cette aventure, lui permettant de se "libérer du regard du public" et qui lui a permis de montrer un très grand talent technique.

27/06/25 - 23:06 - La Vache finit deuxième, il s'agissait de Pef ! La Vache finit deuxième de l'aventure. Le personnage déclare : "J'ai rien préparé mais du fond du coeur, les mots des enquêteurs m'ont donné énormément de courage et j'en ai la gorge nouée."Il s'agissait bien de Pef sous le masque, comme trouvé depuis longtemps.

27/06/25 - 23:00 - Une parodie si sérieuse pour la Vache Pour son dernier titre, la Vache a choisi d'interpréter "Imagine" de John Lennon mais dans une version très personnelle, appelant à ne plus manger de viande. Une réinterprétation qui pousse d'abord à sourire mais porte en fait un vrai message.

27/06/25 - 22:49 - Les critiques de Kev Adams sur la Girafe déplaisent fortement aux internautes Les remarques appuyées que vient de faire Kev Adams sur la Girafe et sa dernière performance sont loin de plaire aux internautes : "Kev a fait la même l'année dernière by the way et résultat l'Hippopotame a gagné", "Le jury ne devrait plus rien dire à ce stade ils méritent tous de gagner avec les efforts fournis", "Kev Adams il avait besoin de dire ça de la prestation de la girafe tout ça pour faire gagner son pote"

27/06/25 - 22:41 - Une standing ovation pour la Girafe mais Kev Adams casse l'ambiance Alors que la Girafe vient d'interpréter "Set fire to the rain" d'Adele pour sa dernière performance de la saison, le jury et le public se lèvent pour une standing ovation. Mais Kev Adams proteste et affirme qu'il ne s'agit pas du tout de l'une de ses meilleures performances de la saison, insistant sur cela et cassant clairement l'ambiance. Pas sympa pour une dernière...

27/06/25 - 22:31 - Le Chaton éliminé à une voix de différence, des adieux déchirants ! Le Chaton qui cachait Séverine Ferrer, comédienne et chanteuse, a été éliminé à une voix de différence avec la Vache. L'actrice ne semble pas trop déçue puisqu'elle salue le public, fait des câlins aux enfants qui se précipitent sur elle. Ce sont les adieux les plus longs toutes saisons confondues. Elle exprime sa gratitude dès le masque enlevé : "Ça va super. J'ai vécu une expérience tellement intense, c'était génial"

27/06/25 - 22:26 - La Girafe se débrouille très bien niveau technique, première lors du premier vote La Girafe, qui a incontestablement le meilleur niveau technique entre elle et la Vache, a manifestement aussi un plus grand capital sympathie puisqu'elle s'est qualifiée la première pour la deuxième partie de la finale, d'après le vote du public. Alors, est-ce que la Girafe va remporter la saison 7 de Mask Singer ?

27/06/25 - 22:13 - Séverine Ferrer en Chaton ? Dans le dernier magnéto indices du Chaton, le personnage déclare : "Me produire pour la finale"," Depuis toujours, le public est bienveillant à mon égard. C'est grâce à un concours que j'ai gagné que j'ai été lancée", "Crois en ta bonne étoile". Elles interprètent "Ceux qu'on était" de Pierre Garnier. Pour les internautes, pas de doute, il s'agit de Séverine Ferrer sous le costume :

27/06/25 - 22:06 - Chantal Ladesou fait beaucoup rire en ligne Comme chaque saison, Chantal Ladesou est en roue libre, ce qui fait sa personnalité et sa sympathie. Alors que le jury n'a pas réussi à deviner une charade posée par Camille Combal pour avoir accès à l'intuition de l'Épouvantail, elle s'est permise de dire à Camille Combal :

27/06/25 - 21:58 - La Vache se jette dans la foule et manque de tomber ! Lors d'"Antisocial" de Trust en duo avec l'Épouvantail, la Vache se jette carrément dans la foule. Le public ne s'y attendait manifestement pas puisqu'il peine à rattraper le personnage. La Vache retente ensuite le coup avec l'Épouvantail qui la soulève et la fait tourner. Laurent Ruquier et Chantal Ladesou en profitent pour kabuker pour fêter la folie de la finale. Décidément taquine, la Vache lance après la performance son petit ventilateur de poche dans le public.

27/06/25 - 21:48 - Dernier magnéto indices sur la Vache Avant sa performance avec l'Épouvantail, un dernier magnéto indices est publié sur La Vache. Les phrases importantes à en retenir sont : "Ce costume incroyable" et "On ne peut pas dire que le chant soit mon point fort"

27/06/25 - 21:43 - Chimène Badi pense à Lola Dubini ou Lénie pour la Girafe L'ancienne candidate de Mask Singer 2024, Chimène Badi qui était le Léopard, pense à Lola Dubini ou Lénie sous le costume de la Girafe. Les internautes prennent aussi cette voie :

27/06/25 - 21:37 - La petite pique de Kévin Adams à Laurent Ruquier La petite guéguerre entre Kévin Adams et Laurent Ruquier continue de plus belle ! Chimène Badi est de retour ce soir. L'ancienne finaliste de 2024 sous le costume du Léopard a chanté avec le Léopard. Kévin Adams en a profité pour se vanter d'avoir trouvé l'identité de Chimène Badi rapidement et a en profité pour glisser une pique à Laurent Ruquier : "Moi j'avais trouvé très vite alors que Laurent avait galéré. Depuis, c'est la risée parmi les léopards".

27/06/25 - 21:31 - La Girafe tente de corrompre le jury Tous les moyens sont bons pour la victoire ! Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l'émission, on peut voit que la Girafe a tenté de corrompre le jury avec des faux billets, allant leur distribuer dans la main directement. Une stratégie qui semble porter ses fruits puisque l'on peut voir Élodie Poux lui tendre le trophée en échange. Bon, malheureusement, il ne s'agissait que d'une remise de courte durée. Eh oui, la Girafe va devoir se battre à la loyale ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mask Singer TF1 (@masksinger_tf1)

27/06/25 - 21:29 - La Girafe et le Léopard morts de rire sur le plateau Présents tous les deux sur le plateau, le Léopard et la Girafe sont morts de rire pour une raison mystérieuse entraînant Camille Combal dans ce moment d'hilarité. Pour son duo avec le Léopard, la Girafe va interpréter "Où je vais" d'Amel Bent. Dans le dernier magnéto indices, elle avoue n'avoir "jamais été une bête à concours. Malgré mes complexes, je me montre malgré les trolls"

27/06/25 - 21:24 - L'Épouvantail, le Papillon et le Léopard en trio ! Venus pour chanter avec les finalistes, le Papillon, l'Épouvantail et le Léopard se fendent tout d'abord d'un trio ensemble sur "Tu me play" de Juliette Armanet. Les voix de Denitsa Ikonomova, Jérémy Crédeville et Chimène Badi se marient bien. Le Léopard va chanter avec la Girafe, l'Épouvantail avec la Vache et le Papillon avec le Chaton.

27/06/25 - 21:21 - Chantal Ladesou présidente ! Blague récurrente cette saison, la campagne présidentielle pour élire Chantal Ladesou présidente de la France en 2027 atteint son apogée avec des portraits géants de la jurée, un slogan "Votez au-dessus, votez Ladesou" et un programme alléchant avec 27 semaines de congés payés par an, costumes pour tous les enfants et la retraite à 38 ans. Le tout semble bien rodé et pourrait bien remporter plus de votes que quelques candidats officiels !

27/06/25 - 21:13 - La finale de Mask Singer 2025 a débuté ! Et voilà, c'est déjà la dernière soirée de cette saison 7 de Mask Singer ! Qui du Chaton, de la Girafe ou de la Vache va l'emporter ce soir ? Une première élimination aura déjà lieu d'ici peu, ne la loupez pas !

27/06/25 - 21:03 - Anne Sila, éliminée aux portes de la finale, revient sur son expérience Anne Sila, qui se cachait sous le costume du Cygne, a été éliminée la semaine dernière, juste avant la finale. Pour 20 Minutes, elle a raconté comment elle repartait de cette aventure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la chanteuse a fortement apprécié sa participation : "Ce costume du Cygne m’a permis de me voir autrement. J’avais l’impression d’être plus libre qu’en étant moi-même. Je m’autorisais à faire ce que j’avais envie de faire. Je ne me posais pas de questions sur mon apparence pour une fois (rires). J’avais craqué sur le Cygne, car il avait aussi un côté mystérieux. Je voulais jouer avec ça. Puis, j’ai toujours aimé Le lac des cygnes. Le fait de devoir se déployer aussi, il y avait un côté un phénix. Ça me plaisait beaucoup."

27/06/25 - 20:58 - Les "stars internationales" de la saison 2025 Cette année, Mask Singer promettait aussi de belles stars internationales et même le "meilleur casting" depuis le début du l'émission sur TF1. Le Cyclope a frappé fort avec Shaggy en début de saison. Mi-mai, c'est l'Impératrice qui a dévoilé La Toya Jackson. La grenouille cachait quand à elle le comédien américain Patrick Duffy.