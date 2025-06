J'en connais un rayon : jusqu'à 20 ans de courses gratuites et tous les téléspectateurs gagnants

M6 lance ce jeudi "J'en connais un rayon", le tout premier jeu télévisé centré sur la consommation, présenté par Julien Courbet.

M6 | Jeudi 26 juin 2025 à 21h10

Il en est convaincu depuis des années et ne cesse de proposer des émissions sur le sujet : pour Julien Courbet, le pouvoir d'achat est la vraie obsession des Français, a fortiori depuis quelques années. Sur M6, le pourfendeur des arnaques et le défenseur de notre porte monnaie propose cette semaine un nouveau concept sur le sujet. Et cette fois c'est un jeu : ce jeudi 26 juin à 21h10, la chaîne a programmé le premier numéro de J'en connais un rayon, divertissement inédit qui fait jouer les téléspectateurs et les aide à faire les bons choix dans leur quotidien, pour mieux consommer et faire des économies.

J'en connais un rayon prend le contre pied des émissions rébarbatives sur l'économie. La nouvelle idée de Julien Courbet confrontera 50 candidats anonymes à des situations inspirées du quotidien. Chacun devra faire preuve de bon sens, de flair et d'astuce pour prendre les bonnes décisions d'achat. A la clé pour le plus malin d'entre eux : jusqu'à 20 ans de courses offertes, soit l'équivalent de 77 760 euros !

Quelle sont les règles de J'en connais un rayon ?

Le jeu se déroulera en quatre manches de difficulté croissante, avec 5 questions par manche, suivies d'une demi-finale et d'une finale. Les meilleurs candidats grimperont les paliers à chaque étape pour faire grossir leur cagnotte :

Manche 1 : 4 mois de courses (1 296 €)

Manche 2 : 8 mois de courses (2 592 €)

Manche 3 : 2 ans de courses (7 776 €)

Manche 4 : 3 ans de courses (11 664 €)

Demi-finale : 4 ans de courses (15 552 €)

Finale : le jackpot de 20 ans de courses, soit 77 760 €.

Elodie Gossuin fait partie du casting de "J'en connais un rayon". © HOMAYOUN FIAMOR / M6

Parmi les exemples de questions posées aux candidats et dévoilées dans la presse : "Un coiffeur vous rate, mais vous demande de payer : êtes-vous en droit de refuser ?", "Une bouteille de jus d'orange 100% pur jus affiche la mention "Sans sucres ajoutés" : faut-il l'acheter car elle est meilleure que les autres ?" ou encore "Une bouteille de champagne affichée à 2 € passe à 200 € à la caisse : quel est le vrai prix à payer ?".

Tous les téléspectateurs gagnants ?

A travers ce concept original, J'en connais un rayon vise à répondre aux préoccupations croissantes des Français en matière de pouvoir d'achat. Selon de récentes études, près de 91% des Français sont très attentifs aux prix et 85% jugent primordial de connaître l'origine des produits qu'ils consomment. J'en connais un rayon a donc pour ambition de leur apporter des réponses concrètes en les éduquant à la consommation de manière ludique. Un jeu avec des millions de gagnants à la fin en somme.

Pour apporter un maximum d'informations aux téléspectateurs, Julien Courbet sera d'ailleurs accompagné de deux experts : Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, et Anne-Claire Moser, avocate spécialisée en droit de la consommation. Ensemble, ils veilleront à transmettre des conseils précis et pertinents aux candidats comme au public.

Trois célébrités participeront également au jeu pour soutenir des causes solidaires : Elodie Gossuin pour l'UNICEF, Gwendal Marimoutou pour AIDES et Caroline Margeridon pour les Colonies Scolaires.