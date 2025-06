Tout beau, tout 9 : la liste des chroniqueurs de Cyril Hanouna dévoilée, il dit "bye bye" à quelques amis

Cyril Hanouna débarque sur W9 en septembre avec son nouveau talk-show intitulé "Tout beau, tout 9".La liste complète des chroniqueurs qui le suivront dans cette nouvelle aventure a été dévoilée.

Le départ fracassant de Cyril Hanouna du groupe Canal+ pour rejoindre M6 aura fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Son arrivée sur les ondes de W9 et Fun Radio n'a pas été sans susciter quelques inquiétudes et mises en garde de la part de la direction et des animateurs stars de la chaîne, qui promettent néanmoins d'encadrer les futurs programmes du trublion du PAF. Le talk-show Tout beau, tout 9 que "Baba" lancera dès le 1er septembre, à 18h45 sur W9, sera à ce titre scruté de près.

Il y a eu les communiqués de M6, les commentaires de son directeur des programmes David Larramendy, et pourtant ! Malgré les messages de son nouvel employeur aux airs de recadrage, Cyril Hanouna n'a pas l'intention de changer une formule qui a fait ses preuves durant des années. Tout beau, tout 9, selon ses propres mots, "ressemblera fortement à Touche pas à mon poste". Hanouna promet tout de même quelques nouveautés, avec notamment des séquences utilisant l'intelligence artificielle.

Mais l'une des questions qui taraude les téléspectateurs concerne le casting de cette nouvelle émission. Cyril Hanouna a-t-il réussi à embarquer avec lui ses plus fidèles chroniqueurs de TPMP comme il le souhaitait, alors que M6 semblait plus frileuse ? Le magazine Voici croit avoir trouvé la composition exacte de la bande qui l'entourera dans cette nouvelle aventure.

Des anciens de TPMP mais aussi quelques nouveaux

Le casting de Tout beau, tout 9 est encore à confirmer, mas on devrait y trouver, sans surprise, quelques acolytes de longue date de Cyril Hanouna. Valérie Benaïm, Géraldine Maillet et Raymond Aabou ont tous signé leur contrat, tout comme Jordan de Luxe et Olivier Dartigolles. Les experts Fabien Lecoeuvre, spécialiste des sujets people, et Michel Mary, fin connaisseur des faits divers, devraient également être de la partie.

Alors qu'Hanouna avait promis à certains qu'il voulait continuer avec eux lors des dernières heures de TPMP sur le Web en mars dernier, plusieurs visages emblématiques de l'émission manqueront à l'appel. On pense notamment à Kelly Vedovelli, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc et Gilles Verdez. Pour compenser ces absences, Cyril Hanouna s'est tourné vers des personnalités de la galaxie M6. Des discussions seraient en cours avec l'animateur Jérôme Anthony, ainsi qu'avec Jade Leboeuf, candidate remarquée de l'émission de téléréalité Les Cinquante.

Cyril Hanouna a encore quelques semaines devant lui pour finaliser le casting de Tout beau, tout 9 écrivent à la fois Voici et AlloCiné, qui a repris ces informations.