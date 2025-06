Finale de Koh Lanta : on a désigné notre gagnant, nos meilleurs experts ont tranché

Nous avons demandé à des experts de "Koh Lanta" au sein de la rédaction de livrer leurs pronostics sur la finale de "La Revanche des 4 terres", programmée ce mardi sur TF1.

Aux grandes finales les grands moyens. Alors que la saison spéciale de Koh Lanta 2025 se termine cette semaine sur TF1, nous n'avons pas hésité une seconde et avons mis nos meilleurs limiers sur le coup ! Au sein de la rédaction de Linternaute.com, une poignée d'inconditionnels de Koh Lanta nous a donné sa vision sur l'issue de cette finale et ses pronostics, sur l'incontournable épreuve des poteaux comme sur le jury final qui désignera le ou la gagnante.

Qui de Charlotte, Jérôme, Gaëlle ou Maël, qui sont parvenus à se qualifier lors de la course d'orientation la semaine dernière, sera le ou la grand(e) gagnant(e) de Koh Lanta 2025 ? Nos trois experts ont des avis bien tranchés sur chacune des étapes de cette finale. Premier enseignement : c'est Jérôme qu'ils aimeraient majoritairement voir l'emporter, ce dernier étant choisi comme "meilleur candidat" à plus de 66%. Maël récolte tout de même un tiers des voix. Un premier indice ?

Qui va remporter l'épreuve des poteaux ?

Incontournable à chaque édition de Koh Lanta, l'épreuve des poteaux sera aussi de la partie ce mardi pour la finale de "La Revanche des 4 terres". A ce petit jeu d'équilibre et de résistance, notre panel d'experts est unanime : c'est Maël qui va tirer son épingle du jeu. Le Breton n'est pas l'homme des coups d'éclat et des engueulades dans Koh Lanta mais a réussi à se frayer un chemin tranquillement jusqu'en finale. Seul point noir au tableau : Maël n'a remporté aucune épreuve lors de cette saison spéciale. Une motivation de plus pour cette force de la nature au moral de gagnant, une fois qu'il sera perché sur les rondins.

Qui sera choisi comme second finaliste pour le jury final ?

Si la victoire sur les poteaux ne peut échapper à Maël selon nos observateurs avisés, la décision à prendre après l'épreuve semble moins tranchée. Pour les trois experts de Linternaute, Gaëlle devrait être le choix le plus logique, avec deux votes contre un pour Jérôme. Comme 20 Minutes le rappelle, la trentenaire a un "capital sympathie" conséquent, acquis en évitant de froisser ou de trahir ses adversaires tout au long de la saison. Elle a même fait partie plusieurs fois des victimes des complots, comme quand elle s'est faite berner par le "bluff du siècle" de Jérôme et de Claire. Quant à Jérôme, malgré ses coups de bluff justement et autres alliances, il risque d'être un adversaire trop coriace pour le jury final.

Qui a le plus de chance face au jury ?

Le grand gagnant de Koh Lanta devrait donc être... Maël. En tout cas si la logique de nos experts est respectée. Ce dernier remporte 66,7% des voix dans notre petit panel quand il faut déterminer celui ou celle qui gagnera lors du dernier conseil. Le pronostic pour Gaëlle est un peu moins élevé, à 33,3%. Les alliances d'hier et le vote "au mérite", qu'une partie des candidats éliminés choisit très souvent en finale, devrait faire la différence.