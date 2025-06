Koh Lanta 2025, la finale : un chouchou, un favori, une battante… Mais le gagnant ne pourra être que lui

Koh Lanta s'achève ce soir, avec la grande finale 2025 sur TF1. Et qu'on se le dise, un gagnant est déjà tout désigné…

En direct

21:14 - La finale de Koh Lanta a débuté ! C'est le début de la grande finale de Koh Lanta ! Qui de Maël (notre préféré), Jérôme ou Gaëlle va l'emporter ? Suivez l'émission avec nous tout au long de la soirée pour des petites infos et pronostics bonus...

21:04 - Crier sur ses adversaires lors de l'épreuve des poteaux ? C'est autorisé ! Actu.fr a interrogé le producteur de Koh Lanta, Julien Magne, sur la possibilité pour les candidats de déstabiliser leurs adversaires sur les poteaux. Ce dernier a répondu par une pirouette pourtant très parlante : « Tout ce qui n’est pas interdit par le règlement est, par nature, autorisé ». Ainsi, crier, faire des blagues ou des remarques à ses adversaires est donc tout à fait possible. Le producteur précise cependant qu'une implication physique n'est pas possible. Pas de possibilité de pousser son meilleur ennemi ou de lui jeter des cailloux donc !

20:52 - Maël explique comment il a tenu le coup à la fin de l'aventure Dans son interview pour TV Loisirs, Maël a aussi été interrogé sur le carburant pour tenir la fin de l'aventure malgré toute les privations. Le jeune homme s'est montré très honnête : "Avec l’adrénaline ! Sur le camp, plus les jours passent et moins on a d’énergie. Mais dès qu’on arrive sur les épreuves et que Denis Brogniart donne le go, on est à fond et on oublie les bobos du quotidien. À l’orientation, j’étais à fond, je donnais tout, je courais partout et j’en oubliais que ça faisait 39 jours que j’étais là".

20:37 - Maël, "nostalgique" avant l'épreuve des poteaux Maël Le Breton, celui selon nous qui risque le plus de remporter cette édition de Koh Lanta, a accordé une longue interview à TV Mag. Il a notamment abordé quel était son état d'esprit avant l'épreuve des poteaux : "Je suis plutôt décontracté et nostalgique de la dernière nuit que nous avons faite à trois avec Gaëlle et Jérôme le Catalan. J’ai passé toute mon aventure sur cette même île, j’ai vécu 39 jours sur cette même plage et je m’apprête à la quitter. Mais pour la première fois, nous sommes décontractés parce qu’il n’y a plus de stratégie, nous savons que l’aventure touche à sa fin. Les poteaux, c’est que le meilleur gagne".

20:30 - Le plateau du dépouillement final déjà prêt ! Sur Instagram,le compte de Koh Lanta a publié une vidéo du plateau où va se dérouler le dépouillement qui permettra de couronner le vainqueur de cette édition. Très solennel, les finalistes qui y sont déjà arrivés doivent être en train de se questionner sur leur destin !

20:21 - Un teaser diffusé par TF1 À k'approche de la grande soirée de finale, TF1 vient de diffuser un teaser de l'avant épreuve des poteaux. On y voit la concentration extrême de Maël, Gaëlle et Jérôme et leur mise en place. On vous laisse avec la vidéo : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TF1 (@tf1)

19:58 - Le pronostic d'Allo Ciné sur le ou la gagnant(e) de Koh Lanta Allo Ciné s'y met aussi et livre ses pronostics sur le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta dans un article publié à la mi journée. Et pour les poteaux, le site de référence du ciné fait le mùême constat que nous : "on pense que Gaëlle a le plus de chance de gagner, grâce à son petit gabarit et surtout, son mental d'acier". Et elle n'a pas le choix car en cas de défaite face à Jérôme, le Catalan serait le meilleur face au jury. Allo Ciné diffère de nos pronostics concernant le jury. Si Jérôme est bel et bien le plus à même de remporter les votes, dans le cas d'un duel entre Gaëlle et Maël, ce n'est pas le Breton qui l'emporterait mais bien l'ancienne membre de la tribu de l'Est. On comptera les points ce soir !

19:43 - Le site Purepeople fait un autre pronostic que le nôtre La rédaction de Purepeople a joué aussi au jeu des pronostics avant cette finale de Koh Lanta. Et elle arrive à une conclusion assez différente de celle de Linternaute.com ! Selon le site d'actu people donc, "le grand vainqueur de Koh-Lanta 2025 est... Jérôme avec 55,56% des voix de la rédaction". "En deuxième position, à égalité, viennent Gaëlle et Maël, qui ont chacun récolté 22,22% des suffrages", peut-on lire. On vient donc de lancer un match dans le match !

19:31 - Si Jérôme gagne les poteaux, c'est plié selon Le Parisien "Même si certains se sont sentis trahis" par son coup de bluff en cours de saison, "Jérôme le Catalan est humainement apprécié de tous. Pour espérer gagner cette 'Revanche des 4 terres', il doit absolument remporter les poteaux car les autres auraient tout à perdre en le choisissant comme finaliste", estime le Parisien, qui estime que c'est lui qui en réalité remportera à coups sur le jury final. S'il arrive jusque là...

19:22 - Gaëlle n'arrive pas en finale dans les meilleures dispositions rappelle Le Parisien Dans son article "Koh-Lanta, la revanche des 4 terres" : Jérôme, Maël ou Gaëlle… qui remportera la victoire finale ?", Le Parisien ne se mouille pas trop et se garde bien de répondre à la question. Tout juste rappelle-t-il que Jérôme sera difficile à battre lors du conseil et est sans doute l'adversaire à éviter face au jury. Pour Gaëlle, le journal rappelle le "zéro pointé en termes de victoires depuis la réunification", qui l'a "rendue très émotive". Le Parisien écrit qu'"on l’a vue craquer à de multiples reprises", que "la maman solo de 34 ans a très mal vécu le coup de bluff de Jérôme le Catalan et Claire" et que "son épreuve d’orientation a été plus éprouvante que celle de ses deux concurrents". "Elle n’arrive donc pas dans les meilleures conditions sur les poteaux", conclue le quotidien.

19:11 - Adrien pas très content après son éviction de Koh Lanta Adrien retrouvera ses camarades ce soir lors de la grande finale de Koh Lanta. Une apparition qui sera attendue tant le candidat de 24 ans a crevé l'écran par son énergie débordante (parfois un peu trop). Celui qui se fait appeler "Beber en galère", habitué des aventures en solitaire et qui a appris sa sélection en plein "Tour de France de l'apéro", revient sur son aventure dans le TV Mag du Figaro à la veille de la finale. Un peu amer, il redit sa frustration d'avoir été écarté pour raisons médicales, "pas apte" alors qu'il se sentait bien "mentalement et physiquement", après l'abandon de Frédéric. "J’étais dans l’incompréhension, la colère et la tristesse", dit celui qui juge toujours qui "cela a été mal géré" et qu'il n'a pas été "traité comme (il) le souhaitai(t)" ou même le "méritai(t)".

18:46 - Les "clavettes" : cauchemar des finalistes de Koh Lanta Alors que l'épreuve des poteaux a pu durer plus de 5 heures dans les premières années (lire le post précédent), la durée a été nettement réduite depuis. La faute aux terribles "clavettes", ajoutées au concept imaginé dès 2002 par Yann Le Gac, producteur chez ALP et qui incarne aussi le Père Fouras dans Fort Boyard. Dans les Secrets de Koh Lanta, diffusé en seconde partie de soirée sur TF1 ces dernières semaines, un des réalisateurs a confié que depuis une dizaine d'années ces "clavettes" ont été ajoutées "de manière à ce que l'on puisse gérer le temps puisqu'on avait des candidats incroyables". Le principe : "un poteau qui se coupe en plusieurs segments. Toutes les heures et demie, on retire une clavette", précise-t-il. Une façon de faire tomber les plus faible plus rapidement. Cruel.

18:19 - Denis Brogniart se cache dans une tente pendant les poteaux Dans une autre interview à Brut il y a déjà quelques mois, Denis Brogniart a répondu à une question que beaucoup de personnes se posent : que fait-il pendant l'épreuve des poteaux qui peut durer des heures (le record est à 5h16 avec Amel en 2002) ? "Je ne les regarde pas pendant quatre heures. Je ne reste face à eux, en continu, que quand ça devient très précaire", rassure l'animateur qui, pendant la longue attente, va dans sa tente toute équipée pour préparer l'ultime conseil de l'aventure. "Je suis au moins là les dernières quarante minutes, et le début, je reste au moins 20-25 minutes", précise-t-il. Finale de Koh Lanta : Denis Brogniart va se cacher dans une tente pendant l'épreuve des poteaux Koh Lanta 2025 se termine ce soir, avec une finale qui va départager Gaëlle, Maël et Jérôme. Mais vous ne verrez pas tout à l'écran...

17:19 - Une nouvelle règle dans Koh Lanta en 2026 Denis Brogniart a profité de son interview dans Télé Loisirs pour annoncer "une nouvelle règle" dans Koh Lanta en 2026 qui "va bouleverser les certitudes et les acquis des participants". "Vous n'êtes pas au bout de vos surprises...", prévient l'animateur.

17:01 - Denis Brogniart fait le bilan de la saison 2025 de Koh Lanta Dans Télé Loisirs, Denis Brogniart fait un bilan très positif de la saison 2025 de Koh Lanta et balaie les critiques. L eretour du concept des "4 terres" ? Il a "beaucoup aimé le principe des quatre équipes régionales initiales" et "le public aime soutenir les candidats qui viennent de chez eux". Le coup de bluff critiqué ? Il "n'imaginai(t) pas qu'une chose aussi impensable et risquée aurait pu fonctionner. Jérôme et Claire ont été capables de faire vaciller un groupe… avec rien du tout !" Les audiences en baisse ? "Koh-Lanta, c’est comme Tintin : ça va de 7 à 77 ans et plus ! J’ai encore vu une dame de 83 ans me dire qu’elle était fan de l'émission". Circulez.

15:29 - Le profil du gagnant de Koh Lanta Certains médias évitent les pronos et préfèrent dresser le profil type des gagnants de Koh Lanta avant la grande finale diffusée ce soir sur TF1. C'est le cas de Ouest-France qui indique que c'est "un homme d’environ 33 ans" qui statistiquement remporte le plus souvent le jeu d'aventure. Dans le détail, "14 femmes ont remporté l’émission contre 19 hommes", même si la gent féminine a réalisé une belle remontada entre 2016 et 2022. "Le plus jeune vainqueur avait 19 ans (André Deleplace en 2017) et le plus vieux 57 ans (Gilles Nicolet en 2001)", écrit le journal situant donc la moyenne à l'âge du Christ. Côté géographique, puisque c'était le thème de ce Koh Lanta 2025, on apprend qu'il y a une "surreprésentation des participants de la région parisienne et des sudistes" chez les gagnants. Gaëlle semble cocher le plus de cases à ce petit jeu.

13:36 - Jérôme, favori des fans de Koh Lanta Autre alternative aux pronostics avant la finale de Koh Lanta : demander aux lecteurs qui mérite d'être le grand gagnant et la grande gagnante de l'édition 2025. C'est ce qu'a fait le site Serieously, en lançant un sondage vers 12h30. Après un peu plus d'une heure et une cinquantaine de votes, Jérôme semble se détacher avec près de la moitié des suffrages, contre moins de 30% pour Maël et 25% pour Gaëlle. On surveille ça de près et on refait un update si les équilibres sont bouleversés.