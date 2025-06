Koh Lanta 2025 : qui a gagné "La Revanche des 4 Terres" ? La grande gagnante désignée

La gagnante de Koh Lanta est désormais connue. Qui a remporté cette saison 2025 ? Revivez les temps forts de la finale…

En direct

00:24 - Les moments forts de la soirée FIN DU DIRECT - Si vous nous rejoignez seulement maintenant et que vous n'avez pas envie de remonter l'intégralité du live, voici un résumé des temps forts de cette soirée : Gaëlle a remporté l'épreuve des poteaux, après la chute de Jérôme puis de Maël.

Elle a ensuite choisi Maël pour l'accompagner lors du vote final. Très fair-play, Jérôme a défendu Gaëlle auprès des membres du jury final qui l'accusaient d'avoir fait un choix intéressé.

Elle a finalement remporté cette édition 2025 avec sept voix pour elle contre quatre pour Maël.

Gaëlle compte utiliser les 100 000 euros pour financer les travaux de la maison léguée par son père qu'elle rénove afin d'offrir une sécurité à ses filles et à elle.

00:09 - Les raisons des votes du jury final Au moment du générique de fin, les membres du jury final ont pu expliquer au moment de déposer leur vote, les raisons qui motivaient celui-ci. On remarque qu'un bon nombre de votes pour Gaëlle ont été motivés par le fait que l'aventurière ait remporté l'épreuve des poteaux, comme Naïs par exemple. D'autres sont plus chaleureux comme Jérôme le Catalan, décidément bon perdant qui l'explique ainsi : "Je vote pour toi ce soir au vu de tout ce que tu as fait sur le camp et de ta victoire sur les poteaux. De plus, j'ai été touché par ton histoire et j'espère que les 100 000 euros t'aideront à vivre heureuse avec tes filles". Céline, la grande alliée de Gaëlle, en a elle profité pour lui faire une jolie déclaration : "Je vote pour toi ce soir car à mon sens tu es la plus grande aventurière de cette année et la gagnante".

24/06/25 - 23:53 - Les premiers mots après la victoire Les premiers mots de la nouvelle gagnante de Koh Lanta après sa victoire ne sont guère surprenants mais la maman solo est en même temps bien occupée par ses filles qui se sont jetées sur elle dès l'annonce de la victoire, l'une des petites explosant même en sanglots dans les bras de sa mère : "Ça représente un rêve, un honneur, de rendre fières mes filles, c'est incroyable. On va se faire un belle maison pour toutes les trois"

24/06/25 - 23:38 - Gaëlle grande gagnante de Koh Lanta 2025 ! Gaëlle remporte cette édition avec 7 votes contre quatre votes pour Maël. La mère de famille solo a donc gagné le jeu entier après avoir remporté l'épreuve des poteaux et avoir beaucoup douté d'elle !

24/06/25 - 23:31 - Le drapeau breton sur le plateau final ! Koh Lanta ramène les membres de la famille des finalistes pour les faire parler. Après la fille de Gaëlle, la grand-mère de Maël. Et puis surtout, derrière Marie-France, la grand-mère de Maël, le drapeau breton trône fièrement. Jamais avares de chauvinisme, les Bretons ont donc encore conquis un nouvel endroit !

24/06/25 - 23:23 - Denis Brogniart meuble tant bien que mal cette finale Comme chaque année, puisque la finale ne contient qu'une épreuve, le moment sur le plateau avant le dépouillement final est bien long. Denis Brogniart dresse un récapitulatif des moments forts de l'aventure avec des extraits vidéos. Ce soir, l'ensemble dure depuis une demi-heure et on sent sur le visage des finalistes une certaine impatience que l'on comprend amplement.

24/06/25 - 23:18 - L'expression employée par Maxime expliquée Le journaliste de 20 Minutes, Fabien Randanne, spécialisé en divertissement télé, vient d'expliquer l'origine de l'expression "me fiate", employée par Maxime durant l'aventure et remise au goût du jour ce soir par Denis Brogniart : L'Auvergnate qui écrit ce post valide cette explication !

24/06/25 - 23:07 - Les fans de Maxime présents en masse sur les réseaux sociaux Maxime a beau ne pas avoir atteint le duo final, il a marqué cette année par ses saillies et ses fanfaronnades. Sur Twitter, les internautes saluent son retour sur le plateau final : "Maxime heureusement qu’il était dans koh lanta, il a tellement diverti l’aventure", "Heureusement y avait maxime cette saison parce que sinon woaw"

24/06/25 - 22:55 - Adrien de retour et pour le moment plutôt calme Adrien, qui a beaucoup protesté contre le choix de la production de ne pas l'avoir fait revenir à la suite d'un abandon, est présent ce soir et interrogé par Denis Brogniart sur son aventure : "C'était un moment assez important lorsqu'on a été déplacés du camp parce que le but était de ressouder l'équipe. C'était mon but durant toute l'aventure." Un témoignage assez neutre donc et pas vindicatif comme ce qu'on a pu lire dans les différents articles. La hache de guerre serait-elle enterrée ?

24/06/25 - 22:49 - Le public aussi enflammé que le plateau Cette année, le plateau est enflammé de toutes parts. Les flammes au milieu des plantes nous semblent un peu risquées mais on espère que la sécurité sait ce qu'elle fait. En tout cas, le public est lui aussi chauffé à blanc (pardon pour le jeu de mots) et crie sa joie dès que possible. Lors de l'arrivée sur le plateau, Jérôme le Catalan remporte un très beau score à l'applaudimètre !

24/06/25 - 22:36 - Le plaidoyer de Gaëlle pour la victoire Avant le vote, chaque finaliste s'exprime sur les raisons pour lesquelles le jury final devrait voter pour lui. Alors que Maël évoque ses affinités, fait des petites blagues et se montre désarmant de spontanéité, Gaëlle joue plus sur l'émotion : "J'ai vécu mon aventure à 200%. J'ai profité de chaque instant à fond. À partir de la réunification, c'est la descente aux enfers. J'ai perdu confiance en moi, j'ai dû apprendre à faire confiance aux autres pour m'en sortir. J'ai envie de montrer à mes filles que tout est possible. Les 100000 euros à la clé, ça serait une seconde chance pour moi, maman solo qui retape une maison et un nouveau départ. Vous m'avez grandir autant que vous m'avez fait mal".

24/06/25 - 22:32 - Les embrouilles entre le jury final et Maël et Gaëlle Avant le vote, le jury final s'exprime sur les deux finalistes : Pierre-Marie : "Tu as choisi Maël par affinité ou par stratégie ? Pour moi, la vraie raison,c'est que Jérôme le Catalan aurait pulvérisé les scores" Joanna : "Quand elle dit qu'elle a choisi au mérite, le doute m'habite. Jérôme le Catalan est vraiment méritant et il aurait eu pas mal de votes. Je ne suis pas convaincue" Jérôme des Landes, éliminé par Gaëlle de manière pas très noble à l'épreuve d'orientation : "Je pense pareil" C'est Jérôme le Catalan, pas choisi par Gaëlle, qui prend sa défense : "J'avais qu'à gagner les poteaux. Gaëlle et Maël ont vécu une super aventure ensemble donc je ne lui en veux pas du tout de ce choix".

24/06/25 - 22:26 - Le jury final hilare devant le récit du bluff de Claire et Jérôme Denis Brogniart vient d'évoquer à nouveau la stratégie de Claire et Jérôme avec le faux collier. Jérôme le Catalan en est encore mort de rire. L'oeil qui brille, il a raconté ne "jamais s'être senti plus important" sous les rires du jury final, juste avant l'arrivée des deux finalistes.

24/06/25 - 22:15 - Les impressions de Gaëlle sur le plateau du dénouement final Alors qu'elle est sur le plateau du dénouement final avec tous les autres candidats de cette année, Gaëlle s'est livrée sur comment elle se sentait lors de cette finale : "Je me sens super contente parce que j'ai revu tous les copains d'aventure, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble. Ensuite, un peu stressée parce que c'est super impressionnant, le plateau est magnifique et une pointe de nostalgie parce que ça signe aussi la fin de cette aventure qui est incroyable."

24/06/25 - 22:13 - Les poteaux ont livré leur verdict La finale de Koh Lanta est en cours ce soir sur TF1. Si vous nous rejoignez, sachez que Gaëlle a remporté les poteaux.

24/06/25 - 22:06 - Les téléspectateurs voient Maël gagnant ! Sur les réseaux sociaux, les fans de l'émission en sont persuadés, c'est Maël qui va l'emporter face à Gaëlle : "C'est soit Maël soit le pire Koh Lanta",

24/06/25 - 22:03 - Gaëlle choisit Maël pour aller en finale avec elle Gaëlle, qui vient de remporter la finale, a donc finalement choisi Maël pour l'accompagner en finale de Koh Lanta. D'après les pronostics du jury en début d'émission, on peut penser que c'est Maël qui va l'emporter. Pour justifier son choix, Gaëlle déclare : "On a partagé une magnifique aventure ensemble. Il y a de l'affect. Au mérite aussi, parce qu'il est deuxième sur les poteaux."

24/06/25 - 21:59 - Gaëlle, grande gagnante de l'épreuve ! Gaëlle est la gagnante de l'épreuve des poteaux. La mère de famille en pleure d'émotion alors qu'elle a montré un équilibre des plus impressionnants. Il lui reste maintenant à faire un choix entre Jérôme et Maël. C'est la première victoire individuelle de l'aventurière !

24/06/25 - 21:58 - Notre chouchou pas au mieux ! Maël, l'élu de nos coeurs, n'est pas celui qui s'en sort le mieux de cette épreuve des poteaux. Gaëlle est bien plus statique que lui. Mais la candidate de l'est commence elle aussi à avoir des mouvements réflexe alors que le vent forçit. Au bout de deux heures et demi, la plateforme est encore rétrécie. L'un des deux va-t-il chuter ?

24/06/25 - 21:55 - Jérôme est tombé ! Comme prévu au vu de ses mouvements erratiques, Jérôme n'a pas supporté la nouvelle difficulté de l'épreuve et a chuté lourdement en premier : "Depuis le début, ça va pas du tout. J'ai lutté, j'ai fait de mon mieux mais tant pis"

24/06/25 - 21:54 - Jérôme de plus en plus instable.. Jérôme le Catalan ne cesse de faire des mouvements avec les bras pour rattraper ses petits déséquilibres même s'il soutient à Denis Brogniart que tout va pour le mieux. Va-t-il supporter le nouveau retrait de 5 centimètres ?

24/06/25 - 21:53 - Les éléments se déchaînent ! Alors que les aventuriers viennent de se voir enlever 5 centimètres sur leur plateforme, restant avec un carré de 15 centimètres sur 15 centimètres, les éléments se déchaînent avec vent et pluie. Cela fait beaucoup perdre l'équilibre à Jérôme qui a manqué tomber à plusieurs reprises.

24/06/25 - 21:50 - Comment vont les aventuriers au bout de 30 minutes ? Denis Brogniart, de retour sur le ponton, annonce aux trois candidats que cela fait 30 minutes qu'ils sont sur les poteaux. Il s'enquiert ensuite de leur état alors que Maël semble peu à l'aise, tout comme Jérôme, pas très stable. Seule Gaëlle est imperturbable. Jérôme : "Ça va" Gaëlle : "En pleine forme, ça va très bien" Maël : "Pas fou-fou Denis, il faut que je trouve une bonne position

24/06/25 - 21:43 - Qu'en est-il des pronostics des téléspectateurs ? Au niveau des pronostics des téléspectateurs, ils sont assez équilibrés entre Maël et Jérôme. Gaëlle accuse un certain retard, en tout cas au niveau des envies des supporters. Jérôme est tellement à l'aise qu'il se permet de bailler. Une décontraction qui lui coûte puisqu'à peine quelques instants après, il vacille sur son poteau...