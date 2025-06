Fête de la musique : le grand concert va faire revivre une légende des années 1980, le programme

La Fête de la musique s'achèvera en apothéose ce soir, avec un grand concert exceptionnel retransmis sur France 2 depuis les jardins du Louvre.

Pour célébrer dignement les 40 ans de la Fête de la musique, le ministère de la Culture met les petits plats dans les grands. Après deux éditions délocalisées à Reims en raison de la pandémie, le traditionnel concert de clôture revient dans la capitale et s'annonce spectaculaire.

Organisé dans le sillage de la première "France Music Week", semaine d'échanges réunissant les acteurs clés de l'industrie musicale, l'événement se tiendra dans un lieu chargé d'histoire : les jardins du Louvre. Face à la pyramide, une scène monumentale accueillera de 21h à minuit un défilé d'artistes incarnant la diversité de la scène française.

Le programme de la Fête de la musique 2025 rappellera les belles heures des JO de Paris

Pour cette Fête de la musique 2025, Jeanne Added, Youssef Swatt's, Christine and the Queens, Malik Djoudi, Youssef Swatt's, la violoncelliste Sol Gabetta, la DJ ukrainienne Miss Monique, ou encore le duo électro Major Lazer partageront l'affiche avec de jeunes talents comme Solann. Le grand concert de la Fête de la musique sera d'ailleurs découpé en deux parties avec d'abord un live de 21 heures à 23 heures, puis un "after-show électro" jusqu'à 00h30, a indiqué le ministère.

Au total, plus de 35 000 spectateurs sont attendus pour 4 heures de spectacle en continu, alternant performances live et DJ sets énergiques. Parmi les temps forts de la soirée, on peut aussi citer le retour en majesté de la vasque olympique, envolée symbolique qui rappellera les cérémonies inoubliables de Paris 2024. Thierry Reboul et Romain Pissenem, qui avaient orchestré les shows des JO, sont d'ailleurs aux manettes de la direction artistique.

Un artiste resuscité sur la scène des jardins du Louvre

Mais la plus grosse surprise est sans doute la "résurrection" d'un des artistes français majeurs des années 1980. La Fête de la musique va en effet faire revivre Daniel Balavoine le temps d'un duo. Grâce aux prouesses technologiques, un hologramme de la star disparue interprétera en "live" son tube "L'Aziza" aux côtés de Camille, récemment récompensée de l'Oscar de la meilleure chanson pour "El Mal", un des titres du film Emilia Pérez. Un moment qui s'annonce magique et émouvant.

Les téléspectateurs pourront également compter sur un duo de présentateurs inédit et prometteur en la personne de Mohamed Bouhafsi et Marie Portolano. Le journaliste et l'animatrice uniront leurs talents pour assurer l'animation de cette soirée qui se veut l'un des événements culturels incontournables de l'été. Avec un petit brin de nostalgie pour l'été 2024.