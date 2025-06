Finale de Koh Lanta : Denis Brogniart va se cacher dans une tente pendant l'épreuve des poteaux

Koh Lanta 2025 se termine ce soir, avec une finale qui va départager Gaëlle, Maël et Jérôme. Mais vous ne verrez pas tout à l'écran...

La saison de Koh Lanta 2025, "La Revanche des 4 Terres", s'achève ce mardi 24 juin sur TF1, avec la grande finale diffusée à partir de 21h10. Après des semaines d'aventure éprouvantes, ce sont finalement Gaëlle, Maël et Jérôme le Catalan qui s'affronteront lors de l'ultime épisode pour tenter de remporter les 100 000 euros promis au vainqueur.

Et si le principe de Koh Lanta, comme le déroulé de sa finale, avec l'épreuve mythique des poteaux et son conseil final chargé de désigner le grand gagnant, n'ont plus de secret pour personne ou presque, il reste encore des détails qu'on se surprend de découvrir à chaque édition. Sur l'incontournable épreuve des poteaux justement, on en a appris encore de belles par exemple cette année.

Dans un entretien accordé au média Brut il y a quelques mois, bien avant la finale de ce Koh Lanta 2025, Denis Brogniart, présentateur historique du jeu d'aventure a révélé ce qu'il faisait pendant le tournage de cet interminable calvaire pendant lequel les finalistes doivent faire preuve de concentration, d'agilité et d'endurance pour ne pas tomber à l'eau. Sachez que l'animateur star de TF1 ne reste pas planté devant les poteaux, les yeux rivés en permanence sur les candidats pendant toute la durée de l'épreuve. Il se carapate dans une tente pour laisser les candidats souffrir sans lui.

"Je ne les regarde pas pendant quatre heures. Je ne reste face à eux, en continu, que quand ça devient très précaire", explique ainsi Denis Brogniart à Brut. Et pour cause, si certains aventuriers parviennent à tenir en équilibre pendant plus de 5h lors de la finale de Koh Lanta, à l'image de la recordwoman Amel en 2002, l'animateur a d'autres chats à fouetter et s'éclipse généralement dès le début d'épreuve.

Car l'organisation de la finale de Koh Lanta est une machine bien huilée. Ainsi, pendant qu'il laisse les aventuriers se concentrer sur leur équilibre, Denis Brogniart peut prendre du temps en coulisses pour peaufiner les derniers détails. Dans sa tente personnelle, équipée d'un bureau et d'un ordinateur, il planche notamment avec ses équipes sur le déroulé de la suite de l'émission. "J'écris aussi le teaser que je vais faire lors du conseil final", précise-t-il.

Mais pas question pour autant de faire l'impasse sur les moments clés de l'épreuve. Lorsque l'énergie s'épuise et que le moindre faux mouvement sur les poteaux peut être fatal, Denis Brogniart est alors bien présent pour commenter en direct la prestation des candidats. "Je reste au moins là les 40 dernières minutes, et au début je suis là pendant 20-25 minutes", évalue-t-il.

Ce va et viens dans Koh Lanta est savamment orchestrée depuis des années par ce professionnel aguerri, pour créer le maximum de suspense et d'émotions lors de la diffusion de la finale. Ce soir, quand Denis Brogniart lancera le coup d'envoi de l'épreuve des poteaux puis réapparaitra à la fin, vous n'y aurez vu de du feu.