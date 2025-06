Ninja Warrior : qui est Anaïs Grangerac, la "meuf de la porte" qui remplace Iris Mittenaere ?

Ninja Warrior fait son retour sur TF1 pour une 9e saison. Un changement notable attend les téléspectateurs au casting.

Attention : Denis Brogniart en a fini avec l'aventure Koh Lanta, il faut lui trouver un autre challenge de baroudeur sinon il risque de craquer. Heureusement, Ninja Warrior revient dès ce vendredi 4 juillet sur TF1 (Mask Singer étant aussi terminé). Une nouvelle saison qui s'annonce peut-être un peu plus sportive que les autres. Après 7 ans de bons et loyaux services, Iris Mittenaere cède sa place. L'ancienne Miss Univers 2016 a en effet annoncé son départ de l'émission le 10 mars dernier sur son compte Instagram.

"Après avoir vérifié les calendriers, les plannings etc., malheureusement nous nous sommes rendu compte que c'était sur des dates où j'étais déjà engagée professionnellement. Donc exceptionnellement, cette année, ne m'en voulez pas, je ne pourrai pas être présente sur le tournage", a expliqué Iris Mittenaere, non sans une pointe de regret. "Ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est une émission qui est un peu ma famille."

Pour prendre le relais, TF1 a jeté son dévolu sur Anaïs Grangerac, visage bien connu des téléspectateurs. Âgée de 37 ans, la jeune femme a débuté à la télévision en 2014 dans les coulisses de The Voice, où elle était chargée d'ouvrir la porte aux candidats juste avant leur prestation. Rapidement repérée par les internautes qui la surnommaient "la meuf de la porte", elle a ensuite officié sur W9 dans plusieurs émissions musicales entre 2015 et 2018.

Après un bref passage sur RMC Story, Anaïs Grangerac a réintégré le groupe TF1 en 2019, où elle a animé ou co-animé de nombreux programmes comme Big Bounce Battle, Le Grand Bêtisier, Pas une seconde à perdre ou encore Mariés dans l'année. Chroniqueuse dans The Voice depuis cette année, la trentenaire relèvera un nouveau défi en intégrant le trio d'animateurs de Ninja Warrior, composé de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.

Outre ce changement de casting, cette 9e saison de Ninja Warrior réserve d'autres nouveautés pour les candidats et les téléspectateurs. Le parcours comprendra de nouvelles épreuves toujours plus impressionnantes. Pour la première fois, un duo père-fils ainsi qu'un concurrent non-voyant tenteront de triompher des obstacles. Enfin, les meilleurs candidats français devront affronter en demi-finale les plus grands champions internationaux de Ninja Warrior.