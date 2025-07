Intervilles 2025 : fin des vachettes, armée de vedettes, nouveaux jeux... Ce qu'il faut savoir avant de regarder

"Intervilles" fait son grand retour sur France 2 ce jeudi soir, douze ans après sa dernière diffusion. Avec des nouveautés qui pourraient intriguer les nostalgiques du jeu.

FRANCE 2 | A partir du jeudi 3 juillet 2025 à 21h10

Intervilles était sans doute le seul qui manquait à l'appel. Bigdil, Secret Story, Roue de la fortune, Une famille en or... Depuis quelques temps, les nostalgiques des jeux télévisés en ont pour leur argent (ou plutôt pour leur redevance TV). Cet été, c'est donc le programme culte de Guy Lux et Claude Savarit, suivi de Léon Zitrone, qui revient sur les écrans de France 2. Le premier épisode d'Intervilles 2025 a été programmé ce jeudi 3 juillet 2025 et la diffusion devrait perdurer tous les jeudis de juillet, le samedi étant réservé pour Fort Boyard.

Annoncé de longue date, le retour d'Intervilles, compétition mythique entre villes françaises, qui a bercé des générations de téléspectateurs depuis sa création en 1962 sur l'ORTF (oui ça pique un peu), a dû patienter. Le Covid-19 et des JO de Paris 2024 auront retardé ce retour sur les écrans. De quoi offrir du temps aux équipes de Nagui, co-animateur et producteur de cette nouvelle mouture, pour proposer un format à la fois fidèle à l'esprit originel tout en lui insufflant une bonne dose de modernité.

Six présentateurs et animateurs pour Intervilles 2025

Intervilles change. Pour ce comeback, exit l'unique duo d'animateurs qui a contribué à son succès. Pour cet Intervilles 2025, ce sont pas moins de six personnalités qui seront au micro pour mettre l'ambiance, un record. Outre Nagui et son complice Bruno Guillon, qui incarneront tout de même le duo principal aux manettes, les anciennes Miss France Valérie Bègue et Camille Cerf joueront les marraines des équipes, à la fois supportrices et intervieweuses d'ambiance des candidats et des habitants.

Présenté comme un nouvel atout majeur du jeu, le journaliste sportif Yoann Riou jouera un rôle d'arbitre-distributeur de cartons jaunes sans doute assez loufoque. "J'arrive déjà pas à arbitrer ma propre vie alors imaginez Intervilles", s'est amusé le commentateur lors des différentes séquences de promo en amont de la diffusion. Magali Ripoll, musicienne emblématique de N'oubliez pas les paroles, s'assurera enfin de l'ambiance sonore de l'ensemble. De quoi avoir des vues et des points de vue aux quatre coins de l'arène.

Les présentateurs et animateurs :

Nagui : présentateur

Bruno Guillon : présentateur

Valérie Bègue : ambassadrice d'équipe

Camille Cerf : ambassadrice d'équipe

Yoann Riou : arbitre officiel, "officiellement incontrôlable"

Magali Ripoll : "DJette", animatrice sonore

Les villes participantes et une finale

Du côté des villes en compétition dans Intervilles, six municipalités ont été sélectionnées pour s'affronter lors de matchs aller-retour durant tout le mois de juillet : Beauvais (Oise) contre Coulanges-lès-Nevers (Nièvre), Gap (Hautes-Alpes) face à Bourgoin-Jallieu (Isère), et enfin le derby nordiste entre Wallers-Arenberg et Saint-Amand-les-Eaux. Les vainqueurs des trois confrontations se retrouveront pour une grande finale le 24 juillet.

3 juillet 2025 : Beauvais (Oise) contre Coulanges-lès-Nevers (Nièvre)

10 juillet 2025 : Gap (Hautes-Alpes) face à Bourgoin-Jallieu (Isère)

17 juillet 2025 : Wallers-Arenberg (Nord) et Saint-Amand-les-Eaux (Nord)

24 juillet 2025 : Finale

Un tirage au sort a été effectué en amont, après une sélections sur des critères simples : "l'envie, l'engouement et l'excitation de participer à Intervilles", dixit Nagui. Et certaines villes en ont justement manqué. Dans le Sud-Ouest, où Intervilles a pu être une institution autrefois, Dax, Mont-de-Marsan et Bayonne ont entre autres annoncé leur refus de participer.

La fin des vachettes dans Intervilles

Car un symbole fort d'Intervilles ne sera plus de la fête : les fameuses vachettes landaises. Un scandale pour les plus nostalgiques, attachés à la tradition, mais une décision dans l'air du temps. Celle-ci "n'est absolument pas personnelle", a tenu à préciser Nagui. Elle émane de France Télévisions et le présentateur, investi pour la cause animale, l'a approuvée. "Nous avons largement compris que les animaux n'étaient pas forcément à l'aise avec le bruit et la lumière", a-t-il justifié, en rappelant le triste épisode d'une vachette décédée sous ses yeux lors d'une répétition d'Intervilles en 2005.

Pour pallier leur absence, Zep, le créateur de la BD Titeuf, a imaginé une mascotte baptisée "Topa", référence au célèbre "Top à la vachette". Dans chaque équipe, un candidat enfilera le costume pour réveiller le public, encourager ses coéquipiers, mais aussi perturber les adversaires. De quoi maintenir l'esprit potache et bon enfant cher à l'émission.

Topa, nouvelle mascotte d'Intervilles. © Stéphane GRANGIER - France Télévisions, via PhotoTélé

Des épreuves (à peine) renouvelées

L'objectif des 12 épreuves conçues pour chaque soirée est clair : "divertir les téléspectateurs". Exit donc les gadgets technologiques testés en amont, comme ces casques de réalité virtuelle sur Élasti-foot "qui n'apportaient pas grand-chose". Place aux basiques qui ont fait le succès d'Intervilles : course de relais, tir à la corde agrémenté de quiz, parcours d'obstacles déjantés, etc. Le décor aussi reste inchangé avec le retour des piscines à boue, tapis roulants et autre tyroliennes.

Quelques épreuves d'Intervilles 2025

La course des manchots

La course épique

Tchin-tchin

1, 2, 3, disco

La tournette

La tyrolienne

Les tapis roulants

Le savon noir

La piscine

Le tir à la corde

Le mur des champions

Les changements seront donc un peu moins visibles dans le principe même du jeu. Seul le "Mur des champions", l'ultime épreuve pour déterminer la ville gagnante, aura droit à un coup de jeune. D'abord en ouvrant sa voie d'escalade à une candidate féminine. Puis avec l'introduction de l'arbitrage vidéo pour aider Yoann Riou à trancher les contestations des participants. Si les candidats sélectionnés vont en découdre avec passion et bonne humeur, France 2 annonce pas mal d'acharnement et même parfois un peu de mauvaise foi...

Clin d'oeil et petit hommage que beaucoup de téléspectateurs ne verront pas au premier coup d'oeil enfin : pour clôturer chaque show en beauté, un nouveau générique a été composé par Dorian Lux, petit-fils de Guy Lux et membre du duo électro Ofenbach. Pour des problèmes de droits, il ne sera pas possible en effet de reprendre le tube "Shana-na". Un autre changement qui fera parler.