Top Chef : qui de Charlie ou de Quentin sera gagnant ? On a essayé d'établir un favori et...

La finale de "Top Chef" est programmée pour cette semaine. Charlie Anne et Quentin Mauro s'affrontent dans un ultime duel au sommet.

Deux candidats au meilleur de leur forme, une saison qui n'a pas manqué de sel, une demi-finale qui a réveillé les papilles et une pincée de suspense pour le finish, avec peut être une belle étoile à la clé. Tous les ingrédients sont réunis pour une finale palpitante de Top Chef, ce mercredi soir, sur M6. Au terme d'une saison riche en rebondissements et en créativité culinaire, Charlie Anne et Quentin Mauro ont décroché leur ticket pour cette ultime épreuve. Une qualification logique pour ces deux chefs de haut vol qui ont subjugué les jurés depuis le premier épisode.

Dès le lancement de Top Chef, les téléspectateurs attentifs auront pu deviner que Charlie et Quentin iraient loin dans l'aventure. La chaîne avait en effet choisi de les mettre en avant en ouvrant chacune des deux soirées de présentation des candidats sur leurs portraits.

Charlie avait marqué les esprits avec son audace, en cuisinant un cou de canard qui a bluffé Paul Pairet et Philippe Etchebest, déclenchant une bataille entre les deux chefs pour le recruter. Son tempérament de feu et son franc-parler en font un candidat aussi attachant que rafraîchissant.

De son côté, Quentin a ému avec son histoire personnelle, lui qui a perdu sa maman très jeune. Depuis, ce jeune prodige lyonnais trace sa route avec brio en cuisine, collectionnant les distinctions. Sous le mentorat de Glenn Viel, il a confirmé tout son potentiel en réalisant des assiettes avant-gardistes.

Virtuose de la nature contre esthète créatif, qui sera le gagnant de Top Chef ?

Tout au long de la saison 2025 de Top Chef, Charlie et Quentin ont surtout enchaîné les prouesses. Si bien qu'à l'arrivée, quand on tente de désigner un favori pour cette finale, on arrive à une impasse.

Qui entre dans l'un des plus prestigieux concours culinaires avec un cou de canard farci… qui n'est pas cuit ? Charlie a dérapé sur la première marche de Top Chef mais a monté en courant le reste de l'échelle, embarqué par un Paul Pairet qui a cru en lui. Le Normand a été le premier à décrocher deux coups de cœur des inspecteurs du guide Michelin, lui offrant une qualification directe en quart de finale. Un statut de favori qu'il a assumé avec brio à son retour.

Sa craquante balade en forêt et son Saint-Ho'Pinambour ont même bluffé les inspecteurs du Michelin en cours de saison. Et c'est peu dire que son audacieux chou braisé à l'orange en quart de finale, ou son bœuf bourguignon à base de Saint-Jacques en demi-finale, ont émerveillé les yeux des téléspectateurs et les papilles du jury.

Charlie, c'est nature-peinture et audace en cuisine, avec une sérénité déconcertante. Mais gare à la folie, même si l'histoire avec son grand-père est particulièrement touchante… Autant que celle de Quentin avec sa grand-mère.

L'autre finaliste est aussi l'un des grands bonhommes de la saison. Quentin a lui aussi été adoubé par le guide rouge et il n'a eu de cesse d'affirmer son style dans son parcours dans Top Chef, entre sophistication et créativité débridée. Le Savoyard a même été parmi les deux premiers candidats à recevoir un macaron des inspecteurs du guide Michelin et a ensuite toujours été qualifié pour les autres épreuves face à ce jury de prestige, signe d'un très bon niveau tout au long de la compétition.

Quentin s'est surtout démarqué par sa créativité en proposant des plats apportant une vraie touche d'originalité, la preuve avec son épreuve en demi-finale remportée avec un dessert inattendu à l'ail, à l'oignon et l'échalote. Mais Charlie a présenté les mêmes qualités et a parfois poussé le curseur de la créativité plus loin, notamment en battant Quentin sur cette fameuse épreuve.

Si le match peut être serré, ou à l'avantage de Charlie niveau créativité, Quentin peut l'emporter sur le plan technique. Il a encore prouvé en demi-finale qu'il avait plus de connaissances, de savoir-faire et de maîtrise culinaire. Il s'est aussi montré précis et méthodique, en rendant la plupart du temps des assiettes "laser" comme ils disent. Alors, qui de l'audace ou de la maîtrise l'emportera ?