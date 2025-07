Drag Race France 2025 : voici les candidates pour le titre de Super Reine française

"Drag Race France" est de retour sur France 2, mais pas avec n'importe quelles reines.

La quatrième saison du phénomène Drag Race France débarque ce jeudi 10 juillet, en seconde partie de soirée sur France 2, mais pas avec n'importe quelles reines. C'est une édition "All Stars" que le service public a programmée pour cette quatrième édition du concours. Dix candidates emblématiques des trois saisons précédentes reviennent pour tenter de décrocher la couronne suprême de nouvelle reine du drag français.

Drag Race France est à suivre chaque jeudi après le prime, consacré à Intervilles. L'épisode est diffusé en avant-première dès 18h sur france.tv. Première en Europe, la grande finale se fera en public. D'ici là, les meilleures queens des saisons 1,2, et 3 vont s'affronter dans une compétition d'exception animée par la flamboyante Nicky Doll. Celle-ci accueille également Daphné Bürki et deux petits nouveaux dans le jury : la chanteuse Shy'm et le journaliste de mode Loïc Prigent. Zoom sur ces reines de retour pour régner.

La Big Bertha (saison 1) :

Avec son sens de l'humour grinçant et son combat contre la grossophobie, La Big Bertha a marqué la saison 1 par son lipsync épique face à Lolita Banana. Cette reine de l'effeuillage et des fourneaux espère bien dépasser son élimination en 6e semaine et faire honneur à son prénom, en format XXL. Ses looks extravagants et ses punchlines bien senties promettent de faire des étincelles.

Elips (saison 1) :

Élégante et mystérieuse, Elips avait su se démarquer dès le premier épisode de la saison 1 avec son interprétation intense de "Brûler Le Feu". Discrète en coulisses mais flamboyante sur scène, cette bordelaise au style androgyne compte bien ne plus se contenter du titre de Miss Sympathie. Son charme magnétique pourrait bien lui ouvrir le chemin vers la victoire.

Kam Hugh (saison 1) :

Impossible d'oublier l'entrée remarquée de Kam Hugh dans la Werk Room, vêtue d'un smoking aux ailes imitant celles des pigeons parisiens. Ses looks haute couture lui avaient permis de remporter le défi redoutable du "Ball" en saison 1. De retour pour prendre sa revanche, cette artiste engagée contre les discriminations est prête à déployer ses ailes pour s'envoler vers la première place.

Soa de Muse (saison 1) :

Soa de Muse n'a pas froid aux yeux, et encore moins aux lèvres. Ses talents de "lipsync assassin" avaient fait trembler ses rivales en saison 1. Après un passage remarqué dans la "Global All Stars" de RuPaul, cette reine fière de ses racines antillaises revient avec l'intention de représenter sa communauté jusqu'au bout, quitte à éliminer la concurrence à coups de playback fatals.

Piche (saison 2) :

L'élimination de Piche après le "Snatch Game" avait fait craindre le pire aux fans, avant son retour triomphal qui l'a menée aux portes de la finale. Performeuse hors pair à la personnalité attachante, cette reine gitane et algérienne excelle en danse comme en rap. Nul doute que ses talents éclectiques lui permettront de rattraper le temps perdu, même sans sa complice Rose.

Punani (saison 2) :

Avec son humour absurde et potache, Punani avait scotché le jury et les téléspectateurs par son imitation hilarante d'Amanda Lear lors du "Snatch Game". Cette saison, la reine de la comédie revient avec de nouvelles références déjantées et une soif de victoire décuplée. Son sens de la repartie et son grain de folie pourraient déstabiliser même les candidates les plus aguerries.

Mami Watta (saison 2) :

Spontanée et pétillante, Mami Watta avait conquis le public par sa bonne humeur communicative et ses petites boulettes attendrissantes, comme sa fausse annonce de la mort de Grace Jones, son idole à qui elle ressemble tant. Finaliste méritante de la saison 2, cette bombe ivoirienne est déterminée à représenter l'Afrique jusqu'au bout, et à soulever la couronne, cette fois.

Moon (saison 2) :

Le départ de Moon en cours d'aventure avait ému aux larmes les téléspectateurs et les autres candidates. Mais cette année, la petite Suissesse est de retour, plus forte et plus piquante que jamais. Ses looks excentriques, ses ongles interminables et son humour lunaire avaient fait d'elle la chouchou du public. Moon est prête à leur en mettre plein les mirettes, en gardant la tête sur les épaules.

Magnetica (saison 3) :

Malgré son élimination prématurée dès le second épisode, Magnetica avait eu le temps de démontrer l'étendue de sa créativité à travers ses looks avant-gardistes, tout droit sortis de l'univers des clubs kids. Dotée d'un magnétisme fou et d'un sens du maquillage bluffant, cette artiste franco-bolivienne bien décidée à ne pas refaire les mêmes erreurs. Ses tenues extravagantes risquent d'en aimanter plus d'une sur son passage.

Misty Phoenix (saison 3) :

Formée à la danse, Misty Phoenix sait user de ses talents pour enflammer la scène, comme son célèbre "death drop" peut en témoigner. Mais cette reine touche-à-tout est aussi une redoutable couturière, capable de concevoir des tenues sublimes. Avec son tempérament de feu et sa combativité à toute épreuve, cette fille d'artistes bien décidée à ne pas laisser sa dernière chance partir en fumée. Comme le phénix, elle renaîtra de ses cendres pour décrocher la timbale.

Avec des épreuves telles que le Makeover, le Snatch Game ou le Ball, cette saison promet de renouer avec les moments déjà cultes de la jeune émission. Mais cette fois il y a un twist de taille : les deux meilleures de chaque épisode devront s'affronter dans un lipsync (doublage ou playback enrichi pour résumer) dont la gagnante, en plus de 2500 euros, choisira l'éliminée parmi les moins convaincantes. De quoi pimenter la compétition.

La grande gagnante de cette saison de Drag Race France 2025, elle, remportera 30 000 euros et le titre très convoité de première Super Reine française. Une tournée est aussi prévue qui passera pour la première fois par l'Accor Arena.