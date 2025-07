Pour faire l'Humour à la plage, Kev Adams fait venir plein d'invités et... sa grand-mère

"L'Humour à la plage", porté par Kev Adams, fait son grand retour sur TF1. Avec une invitée surprise parmi les stars.

Kev Adams, l'infatigable humoriste et producteur, dans les petits papiers de la direction de TF1, réitère l'expérience d'un festival d'humour inédit à la télévision cette année : "L'Humour à la plage", organisé fin juin à Juan-les-Pins, sera diffusé sur la Une ce mardi 15 juillet, en prime time. Après le "succès retentissant" de sa première édition, le festival a remis le couvert cette année, avec une programmation prestigieuse, rassemblant les plus grands noms de l'humour français sur scène, face à la mer d'un côté et au public de l'autre.

Durant trois jours, Juan-les-Pins s'est transformée en un gigantesque comedy club à ciel ouvert, les pieds dans le sable et sous les pins, entre sketchs inédits, duos surprises et happenings. Une parenthèse enchantée et une célébration estivale de l'humour qui ne pouvaient que se retrouver sur écran. Kev Adams ne cache pas son enthousiasme pour son bébé qui en est à sa deuxième année : "C'était mon rêve de gosse de créer ce festival, je suis heureux du travail accompli", a-t-il répété pendant la tournée de promo.

Tourné au sein de la pinède Gould, chère au cœur de Kev Adams et théâtre de nombreux souvenirs d'enfance, cet événement unique en son genre a aussi bénéficié du carnet d'adresse de son organisateur : Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Camille Lellouche, Elodie Poux, Anne Roumanoff, Maxime Gasteuil, Chantal Ladesou, Titoff, ou encore Marine Leonardi font partie des guests. Une liste d'invités qui donne le tournis et qui va sans doute faire travailler les zygomatiques des téléspectateurs.

Mais au milieu de ce parterre de stars, c'est une autre invitée qui devrait marquer les esprits. Claudine, la grand-mère de Kev Adams, était une fois de plus de la partie cette année, après une apparition surprise l'année dernière. Plébiscitée sur les réseaux sociaux lors de la première édition, sa présence était une évidence pour son petit-fils. "C'était impensable de ne pas la faire revenir cette année ! C'est sa joie à elle. Elle se fait un bonheur de recommencer", a assuré Kev Adams dans Soir Mag. A 83 ans, Claudine est devenue en peu de temps la mamie préférée des fans et une figure incontournable du festival. Son passage sur scène et le petit moment de complicité avec Kev Adams, sont annoncés comme un temps fort de la soirée.