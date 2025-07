Nues et culottées, version femmes : qui sont Zoé et Louise, les deux nouvelles héroïnes ?

Après 13 saisons d'aventures culottées à travers le monde, Nans et Mouts passent le relai à Zoé et Louise. Un duo 100% féminin prêt à relever de nouveaux défis, toujours dans le plus simple appareil.

Il y a une dizaine d'années, l'idée de lancer une émission montrant deux jeunes hommes parcourant le monde en commençant chaque étape nus et sans un sou paraissait totalement farfelue. C'était sans compter sur l'audace de Nans Thomassey, Guillaume Tisserand-Mouton (dit "Mouts") et de leur producteur Emmanuel Priou chez Bonne Pioche, qui ont fait le pari de ce concept innovant avec France Télévisions.

Partant d'une simple vidéo de leurs expériences de voyage à contre-courant, Nus & culottés est devenu en une décennie un véritable phénomène télévisuel. D'un été à l'autre sur France 5, Nans et Mouts ont relevé 45 défis toujours plus culottés, de l'Auvergne à l'Islande, en passant par le Maroc ou les Caraïbes. Leur recette : partir nus et sans argent, caméras à la main ou au bout d'une perche, pour réaliser des rêves grâce à la générosité des personnes croisées sur leur route. Résultat : des rencontres touchantes et des tranches de vie authentiques qui ont conquis jusqu'à plus d'un million de téléspectateurs à chaque épisode.

45 voyages plus tard, il était temps de relever un nouveau défi : et si deux femmes prenaient le relais pour vivre la même expérience ? C'est ainsi qu'est née l'émission Nues & culottées, où Zoé et Louise, deux amies d'enfance, vont tenter de réaliser leurs rêves les plus fous en partant... sans rien. Trois épisodes sont prévus cet été, sur la plateforme France.tv où le premier est déjà en ligne, puis sur France 5.

© Bonne Pioche Télévision, via PhotoTélé

La chaîne diffuse le premier périple breton de Nues & culottées ce mercredi 16 juillet, dans lequel Zoé et Louise tenteront de rejoindre l'île de Sein (un choix certainement très réfléchi) pour y réaliser une sculpture sur sable. Suivra pour les deux jeunes femmes une aventure pour apprendre à faire une cascade dans le Val de Loire le 23 juillet. La saison s'achèvera par un voyage dans le "Colorado provençal".

Mais si Nans et Mouts ont plusieurs fois raconté leur histoire de jeunes ingénieurs partis d'un délire étudiant pour en faire une émission de télévision, Zoé et Louise, les nouvelles héroïnes de Nues & culottées, sont pour l'instant de parfaites inconnues. La première, Zoé, a grandi au sein d'une compagnie de théâtre itinérante avec ses parents, puis, à 12 ans, s'est sédentarisée avec un retour à un cursus scolaire normal. Une formation exigeante au violon puis à la comédie à Rennes l'amèneront à se diriger vers le théâtre. A 22 ans, elle intègre l'école supérieure de théâtre de Bordeaux. Elle travaille ensuite avec de nombreux metteurs en scène en tant qu'interprète pour la scène et pour l'écran.

La seconde, Louise, est aussi une fille d'artistes - une mère peintre et un père chapelier haute couture - et a beaucoup voyagé comme professeur de français à l'étranger. Elle aussi très tôt intéressée par le théâtre, elle cède finalement à son autre passion pour le voyage pour enseigner aux quatre coins du monde. Durant de nombreuses années, Louise a travaillé et vécu au Maroc, en Croatie, en Serbie, en Inde, en Allemagne, en Angleterre…

En 2019, les deux amies, qui se sont rencontrées sur les bancs de l'école, se lancent dans un périple de 6 mois entre Paris et Istanbul, nouant des liens forts avec les locaux en échangeant des ateliers créatifs (théâtre, marionnettes et danses traditionnelles) contre le gîte et le couvert. Fortes de ces expériences et de leur complicité, elles étaient les candidates idéales pour reprendre le flambeau de Nus & culottés au féminin. Un défi dans l'air du temps pour donner une meilleure visibilité aux femmes aventurières.